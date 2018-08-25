FC Pasching - Austria Klagenfurt maçı heyecanı

Avusturya 1.Lig heyecanı devam ediyor. FC Pasching, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Austria Klagenfurt takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. FC Pasching 4 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Austria Klagenfurt 2 puanda ve 16. sırada. FC Pasching son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Austria Klagenfurt, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 578 kodlu maçı oynayanlar; FC Pasching galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.20, Austria Klagenfurt galibiyet oranı 2.10. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

FC Pasching önceki hafta Allerheiligen mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Austria Klagenfurt ise Lafnitz karşılaşmasında 3-0 yenildi.

FC Pasching, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 5 gol yedi.

Austria Klagenfurt, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Austria Klagenfurt, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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