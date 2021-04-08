Adana'da ücret ödemeden özel halk otobüsüne binen kimliği belirsiz 2 genç, şoförü darbetti.
Atatürk Caddesi'nde dün öğle saatlerinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 01 J 0237 plakalı halk otobüsüne binen kimliği belirsiz 2 genç, ücret ödemek istemeyince şoför Cumali Altıntop ile tartıştı.
Kendilerini indirmek için durağa yanaşan Altıntop'u yumruklarla art arda darbeden gençler, bir yolcunun araya girmesiyle otobüsten indi. Kapıları kapattıktan sonra yoluna devam eden Cumali Altıntop, polise giderek şikayetçi oldu.
YORUMLAR