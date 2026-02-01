Feci kazada ağır yaralandı!

'Başlık parası' istenen gençlerin eylemi, 'Kibar Feyzo' filmini hatırlattı

ADANA'da Yüreğir ilçesinde Şanlıurfalıların yoğunlukta yaşadığı kırsal mahallelerde yaşayan gençler, evlenmeleri için talep edilen yüksek miktarlardaki başlık paralarına tepki göstererek eylem yaptı. 'Kibar Feyzo 50 yıl önce bu günü anlattı' yazılı dövizler taşıyan gençler, sevdikleri kızlarla evlen... Daha Fazla Göster ADANA'da Yüreğir ilçesinde Şanlıurfalıların yoğunlukta yaşadığı kırsal mahallelerde yaşayan gençler, evlenmeleri için talep edilen yüksek miktarlardaki başlık paralarına tepki göstererek eylem yaptı. 'Kibar Feyzo 50 yıl önce bu günü anlattı' yazılı dövizler taşıyan gençler, sevdikleri kızlarla evlenemediklerini öne sürdü. (DHA) Daha Az Göster