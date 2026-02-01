Habertürk
        Feci kazada ağır yaralandı!

        Şanlıurfa'da ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Ayşe Meryem'e özel halk otobüsü çarptı. Küçük çocuğun ağır yaralandığı olayda, şoförün gözaltına alındığı kaydedildi

        Giriş: 01.02.2026 - 10:37 Güncelleme: 01.02.2026 - 10:38
        Şanlıurfa'da ailesiyle birlikte yolun karşısına geçerken özel halk otobüsünün çarptığı Ayşe Meryem Tatak (5), ağır yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, önceki gün Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Meryem Tatak'a, sürücüsü henüz öğrenilemeyen özel halk otobüsü çarptı.

        Kazada Tatak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük Meryem, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ayşe Meryem Tatak, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

        Otobüs şoförünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

