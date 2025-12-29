Habertürk
        Feci kazada güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Feci kazada güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        Esenyurt'ta 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i çocuk 6 kişinin ise yaralandığı servis midibüsü kazasına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 17:16 Güncelleme: 29.12.2025 - 17:20
        5 kişinin öldüğü faciada kaza anı!
        Esenyurt'ta 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i çocuk 6 kişinin ise yaralandığı servis midibüsü kazasına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        1'İ ÇOCUK 6 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda 27 Aralık saat 17.10 sıralarında meydana gelen kazada Niyazi Çelik yönetimindeki servis midibüsü şarampole yuvarlandı. Pazardan dönen müşterileri taşıyan midibüsün devrildiği kazada servis şoförü Niyazi Çelik (61) ile yolculardan Hacer Çakmakçı (40), Ahmet Kandemir (44), Faranak Tashakornogedehy ve Ayten Özfırat (68) hayatını kaybetti. Yolculardan Resmiye K. (32), Kader Ö. (29), İlknur G. (45), Umut Ö. (12), Ali Ö. (44) ve Pınar A. (19) yaralandı. Yaralılardan 1'inin çocuk olduğu öğrenilirken, 6 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

        KAZA KAMERADA

        Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, servis midibüsünün devrildikten sonra bir süre sürüklendiği ve ardından istinat duvarından aşağı düştüğü görülüyor.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
