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HaberlerGündem3. SayfaFECİ OLAY! Son dakika: Kreşteki şiddette yeni görüntüler! - Haberler
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Feci olay! Alanya'da kreşte çocuklara şiddet görüntüleri

Antalya'nın Alanya ilçesinde özel bir kreşte 2 yıl önce çocuklara şiddet uygulandığı görüntüler ortaya çıktı. Feci görüntülerde, kreşteki öğretmenlerin çocuklara sık sık şiddet uyguladığı, itip kaktığı ve çimdiklediği görülüyor. Dava süreci devam ederken olaydan habersiz olan ve çocukları şiddete uğrayan birçok aile de yeni görüntülerin ortaya çıkmasıyla mağdur olduklarını öğrendi

FECİ OLAY! Son dakika: Kreşteki şiddette yeni görüntüler! - Haberler
Kreşteki şiddette yeni görüntüler!
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DHA

Olay, 2 yıl önce özel bir kreşte meydana geldi. Ayşe Hande Çelik (33),o dönem 2 yaşında olan çocuğunun kollarında ve yüzünde morluklar görünce sağlık kontrolüne götürdü.

DHA'nın haberine göre, burada sıkmaya bağlı morluklar oluştuğunu öğrenen ve darp raporu alan Çelik, kreşten şikayetçi oldu. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri kreşe ait güvenlik kamera kayıtlarını incelerken, görüntülerde birçok çocuğa şiddet uygulandığı ortaya çıktı.

Harekete geçen polis ekipleri, kreşte görevli D.H. (35),D.G. (37),M.D. (24),N.U. (24) ve S.G.'yi (25) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YENİ ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ

Şüphelilerin 'Çocuğa karşı eziyet' suçundan yargılanması devam ederken, küçük çocuklara uygulanan şiddete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kreşteki öğretmenlerin çocuklara sık sık şiddet uyguladığı, itip kaktığı ve çimdiklediği görülüyor. Dava süreci devam ederken olaydan habersiz çocukları şiddete uğrayan birçok aile de yeni görüntülerin ortaya çıkmasıyla mağdur olduklarını öğrendi. Sosyal medyaya da düşen görüntüler herkesin tepkisini çekti.

'EVDE MORLUKLARI FARK ETTİM'

Çocuğunun şiddete maruz kaldığını belirterek kreşten şikayetçi olan Ayşe Hande Çelik, “Kreşe çocuğu yazdırdıktan bir ay sonra, üstünü değiştirirken kolunda morlukları fark ettim. Hastaneye gittik ve doktor bunun sıkma olduğunu söyledi. Çocuğum 24 aylıktı. Bunun üzerine şikayette bulunduk. Davamız devam ediyor. 5'inci ayda mahkememiz görülecek" dedi.

'YAŞADIKLARIMIZ ÇOK AĞIR'

Kreşteki öğretmenlere durumu sorduklarında okulda bir şey olmadığını, evde çocuğun kollarının morartıldığını söylediklerini aktaran Çelik, “Bizim tarafımızdan yapıldığını söylediler. Polislerin bulduğu kamera kayıtlarında sadece benim çocuğumun olmadığı, daha birçok çocuğun olduğu tespit edildi. Bu çok acı, 24 aylık konuşamayan çocuk. Kendi evladına bile bağırınca vicdanı sızlıyor. 2 yılda yaşadıklarım çok ağır. Okul sahibi ve çalışanları, ailem ve şahsım hakkında ağır suçlamalarda bulundu. İlahi adalet. Gereken cezayı almasını bekliyorum" diye konuştu.

'KIZIM ŞU AN YABANCI BİRİNİ GÖRÜNCE AĞLAMAYA BAŞLIYOR'

Aynı kreşte eğitim gören ve şiddete maruz kalan kız çocuğunun babası Hüseyin Dölen (46) ise, o dönem 1,5 yaşlarında olan kızının gördüğü şiddet nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Şu an çocuğum tanımadığı insanları görünce ağlıyor, tepki gösteriyor. Çocukların kafasına vurmalar, sürüklemeler, sıkmalar gibi şeyler görüntülerde var. Bu görüntülere biz bir hafta önce ulaştık. Çocuklarımızın mağdur olduğunu bir hafta önce öğrendik. Kreş bununla ilgili yalan söyledi. Ailelerin haberi yok. Bu görüntüleri diğer ailelere ulaştırdık. Çocuklarımıza psikolojik destek vereceğiz ve yetkili kişilerin ceza almasını istiyoruz. Bu görevi de yapmasınlar. Bize kreş sahibi herkese bu kağıdın gittiğini, velilere ifade verilip çıkılacağı söylendi. Eşim şüphe üzerine e-devlet'e baktı ve mağdur aile olduğumuzu gördük."

'KURUMUMUZ SÜREKLİ KONTROL ALTINDA'

Kreşin sahibi D.G. ise görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"16 Şubat 2017 tarihinden beri Alanya ilçesinde İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren okul öncesi eğitim kurumuyuz. Planlı ve plansız bir şekilde belirli aralıklarla denetimlerin yapıldığı kurumumuz, sürekli resmi makamların kontrolü altındadır. Hizmete başlamamızdan 2 yıl sonra, 15 Mart 2019 tarihinde yaşanan üzücü bir olay bugün sosyal medya kanalları ve bir kısım internet siteleri üzerinden yayınlanarak, kurumumuza karşı bir karalama kampanyası başlatılmıştır. Öncelikle şunu ifade etmeliyiz ki; kreşimize devam eden her çocuk, kendi evlatlarımız gibi değerlidir. Bize emanet edilmiş çocukları kendi evlatlarımızdan ayıramayacağımız gibi, görevimizin gereği olarak bakımlarını en iyi şekilde sağlamakla yükümlüyüz. 2019 tarihinde yaşanan olayın paylaşılan görüntülerde yer alan aktörlerine ilişkin yargı süreci devam etmektedir. Bununla beraber görüntülerde yer alan öğretmenlerin tamamının kurumumuz ile hiçbir bağlantısı kalmamış, ilişikleri de o tarihlerde derhal kesilmiştir. Kurumumuzun adının karıştığı bu olaydan dolayı üzüntümüzü ifade ederken, yargının vereceği kararı beklemekte olduğumuzu, eylemleri gerçekleştiren kişiler hakkında idari olarak işletmemiz tarafından gereğinin yerine getirildiğini kamuoyuna saygıyla bildirmek isteriz."

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