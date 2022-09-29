Süt kamyoneti manevra yaptı! Daha 2 yaşındaydı!

Feci olay! Üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi öldü! 0:00 / 0:00

AA

Sinop'ta insanı şoke eden bir olay yaşandı. Erfelek ilçesinde bulunan Tatlıca Şelaleleri'ni ziyaret edenlerin üzerine ağaç düştü.

KURTARMA EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

AA'da yer alan habere göre Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, ziyaretçilerin üzerine ağaç devrilme ihbarı yapılmasının ardından kurtarma ve sağlık ekiplerinin olay yerine ulaştıklarını söyledi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu.

2 ÖLÜ, 1 YARALI, İNCELEME BAŞLATILDI

Olayda 2 kişinin öldüğünü, yaralanan bir kişinin ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığını belirten Karaömeroğlu, olayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.