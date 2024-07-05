Feci ölüm! Bacağını oğlunun kullandığı çim biçme makinesine kaptırdı
Trabzon'un Sürmene ilçesinde, 72 yaşındaki kadının bacağı, oğlunun kullandığı motorlu çim biçme makinesine temas etti. Bacağından ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.
Sürmene'ye bağlı Ormansever Mahallesi'nde dün feci bir olay yaşandı.
72 yaşındaki Saniye Kumaş, ot biçmek için oğlu Kamil Kumaş (54) ile bahçeye gitti.
Kamil Kumaş'ın kullandığı motorlu çim biçme makinesinin temasıyla Saniye Kumaş, bacağından yaralandı.
Kadına oğlu ilk müdahalede bulunurken, 112'den de yardım istedi.
İhbar üzerine adrese giden sağlık ekiplerinin yapığı müdahaleye rağmen Saniye Kumaş hayatını kaybetti.
Cenaze, ambulansla adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili Kamil Kumaş, gözaltına alındı.