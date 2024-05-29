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        Haberler Gündem 3. Sayfa Feci ölüm! Banyoda akıma kapıldı

        Mersin'de banyoda elektrik akımına kapılan kişi öldü

        Mersin'de feci bir kaza meydana geldi. Kentin Bozyazı ilçesinde 73 yaşındaki Ali Toksoy, banyo yaparken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 14:51 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:51
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        Feci ölüm! Banyoda akıma kapıldı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, banyo yaparken elektrik akımına kapılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre ilçede gecekonduda tek başına yaşayan Ali Toksoy'un (73), banyo yaptığı odada hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Toksoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk tespitlere göre Toksoy'un, banyo yaptığı sırada kovadaki su ısıtıcının rezidansına temas etmesi sonucu akıma kapıldığı bildirildi.

        Cenaze, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

        Fotoğraf: iStock

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