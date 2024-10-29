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        Haberler Gündem 3. Sayfa Feci ölüm! Küçük çocuk surlardan düştü | Son dakika haberleri

        Feci ölüm! Küçük çocuk surlardan düştü

        Diyarbakır Surları'nda feci bir olay yaşandı. Van'dan ailesiyle kente gelen ve surlara çıkan 12 yaşındaki Zeynep Nursima Tümen, düşerek ağır yaralandı. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:42 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:42
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        Feci ölüm! Küçük çocuk surlardan düştü
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        Diyarbakır Surları'ndan düşen 12 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre, dün Van’dan ailesiyle Diyarbakır’a gelen ve surlara çıkan Zeynep Nursima Tümen (12), düşerek ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tümen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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        #haberler
        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
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