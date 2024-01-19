Şanlıurfa'da üzerine su borusu düşen genç öldü
Şanlıurfa'da bir inşaatta vinçle taşınan su borularının bağlı olduğu halat koptu. Bu sırada ise tam bir facia yaşandı ve üzerine su borusu düşen 18 yaşındaki Mehmet Ali Korkmaz hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde üzerine su borusu düşen genç yaşamını yitirdi.
AA'da yer alan habere göre bir inşaat alanına, TIR'a yüklü bulunan su borularının vinç ile indirilmesi sırasında halatın kayması sonucu borular Mehmet Ali Korkmaz'ın (18) üzerine düştü.
İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdiği tespit edilen gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzeri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Fotoğraf: DHA