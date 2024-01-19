Şanlıurfa'da üzerine su borusu düşen genç öldü Şanlıurfa'da bir inşaatta vinçle taşınan su borularının bağlı olduğu halat koptu. Bu sırada ise tam bir facia yaşandı ve üzerine su borusu düşen 18 yaşındaki Mehmet Ali Korkmaz hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı Giriş: 19.01.2024 - 09:52 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:59 facebook

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