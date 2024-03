Fecr suresi okunuşu ve Türkçe anlamı… Fecr suresi tefsiri, Arapça yazılışı ve fazileti Fecr Suresi, Kuran'ın 89. suresidir ve toplam on ayetten oluşur. Bu sure, Mekke döneminde inmiştir. Fecr Suresi, "Şafak" anlamına gelir ve içeriği, insanın yaşamındaki dönüşümlere, dünya hayatının geçiciliğine ve Allah'ın güç ve kudretine vurgu yapar. Bu surede Allah'ın yarattığı zaman dilimlerine, yükselen gündüz güneşine, karanlık gecelere ve bu döngünün insan yaşamı üzerindeki etkilerine dikkat çekilir. Fecr Suresi okunuşu, anlamı, tefsiri ve fazileti, Müslümanlar için önemli bir konudur ve sure, namazlarda sıkça okunur. Peki, Fecr Suresi anlamı ve Fecr Suresi Arapça okunuşu nedir?

Habertürk Giriş: 05.03.2024 - 17:01 Güncelleme: 05.03.2024 - 17:01 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL