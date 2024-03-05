Fecr suresi okunuşu ve Türkçe anlamı… Fecr suresi tefsiri, Arapça yazılışı ve fazileti
Fecr Suresi, Kuran'ın 89. suresidir ve toplam on ayetten oluşur. Bu sure, Mekke döneminde inmiştir. Fecr Suresi, "Şafak" anlamına gelir ve içeriği, insanın yaşamındaki dönüşümlere, dünya hayatının geçiciliğine ve Allah'ın güç ve kudretine vurgu yapar. Bu surede Allah'ın yarattığı zaman dilimlerine, yükselen gündüz güneşine, karanlık gecelere ve bu döngünün insan yaşamı üzerindeki etkilerine dikkat çekilir. Fecr Suresi okunuşu, anlamı, tefsiri ve fazileti, Müslümanlar için önemli bir konudur ve sure, namazlarda sıkça okunur. Peki, Fecr Suresi anlamı ve Fecr Suresi Arapça okunuşu nedir?
Fecr Suresi'nin okunuşu, Kur'an'ın diğer surelerinde olduğu gibi güzel bir üslupla ve etkileyici bir ses tonuyla gerçekleştirilir. Müslümanlar, Kur'an'ı doğru bir şekilde okumak için tajvid kurallarına uygun bir şekilde, kelime ve harfleri doğru telaffuz ederek, anlamına uygun bir şekilde recite ederler. Fecr Suresi'nin okunuşu, ibret verici bir anlamı yansıtmakla birlikte, okuyanı derin düşüncelere sevk eder ve Allah'ın kudretini, hikmetini ve insanın yaratılışındaki hikmeti düşünmeye yöneltir.
Fecr Suresi Anlamı
Fecr Suresi, Kur'an'ın 89. suresidir ve 30 ayetten oluşur. Bu sure, Mekke döneminde inmiştir. Surenin adı olan "Fecr", sabahın doğuşunu ifade eder ve surede bu kavramın sembolik anlamları üzerinde durulur. Ayetlerde, Allah'ın yeminleriyle başlayarak insanın dikkati çekilir ve bir ibret verilir.
Surenin başlangıcında yer alan "Fecr'e ve ona ona tanıklık eden 10 geceye, aşağılayıcı bir biçimde saldıranlara, o saldırı sırasında atlarını koşturanlara, sabahleyin toz duman içinde koşanlara ve işte bu şekilde, toprağı deldikleri zaman onlara çılgınca bir saldırı yaparlar." (Fecr, 89:1-5) ayetleri, bir doğal olguya (sabahın doğuşu) ve insanların bu olguya olan tepkilerine dikkat çeker. Sabahın doğuşu, bir nimet ve bir ibret olarak sunulur; ancak insanların bazıları bunu küçümseyerek inkar eder veya hatta inkarlarını şiddetle ifade ederler.
Surenin devamında, "Gerçekten insan, Rabbinin kendisini denediği ve kendisini ikramla muamele ettiği zaman, ona büyük bir onur vermiştir ve: 'Rabbim beni ikramla muamele etti.' dediğinde de (nankörlük eder)." (Fecr, 89:15-16) şeklindeki ayetlerde, insanın unutkanlığına ve nimetlere karşı nankörlüğüne vurgu yapılır. İnsan, nimetlere kavuştuğunda kibirlenir ve unutkandır, ancak sıkıntıya düştüğünde ise yakarıda bulunur.
Surenin ilerleyen ayetlerinde, "Hayır, siz dünyayı tercih edersiniz; ama ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır." (Fecr, 89:20-21) şeklinde insanların dünya hayatını tercih etmelerine rağmen, ahiretin daha hayırlı ve kalıcı olduğu vurgulanır. Bu sure, insana hayatın anlamını ve geçiciliğini hatırlatırken, ahiret hayatının önemini vurgular.
Fecr Suresi Tefsiri
Fecr Suresi, Kur'an'ın 89. suresidir ve Mekke döneminde inmiştir. On bir ayetten oluşur ve ismini ilk ayetinde geçen "Fecr" kelimesinden alır. Bu sure, insanın hikmete uygun bir şekilde yaratılışını, tarihteki kavimlerin sonunu ve Allah'ın yaptığı yeminleri içeren derin anlamlı bir suredir. İşte Fecr Suresi'nin tefsiri:
Fecr Suresi tefsiri, Allah'ın kudretini, insanın yaratılışını, geçmiş kavimlerin akıbetini ve insanın düşünmesi gerektiği önemli konuları ele alarak derin bir anlam taşır. Bu sure, insanın imanını güçlendirmek, Allah'a olan saygısını artırmak ve ahiret gününün önemini hatırlatmak için önemli bir rehberdir.
Fecr Suresi Arapça Okunuşu
Bismillahirrahmanirrahim
1.Vel fecri.
2.Ve leyalin 'aşrin.
3.Veşşef'ı velvetri.
4.Velleyli iza yesri.
5.Hel fiy zalike kasemün liziy hıcrin.
6.Elem tere keyfe fe'ale rabbüke bi'adin.
7.İreme zatil'ımadi.
8.Elletiy lem yuhlak mislüha fiylbiladi.
9.Ve semudelleziyne cabussahre bilvadi.
10.Ve fir'avne ziyl'evtadi.
11.Elleziyne tağav fiylbiladi.
12.Feekseru fiyhelfesade.
13.Fesabbe 'aleyhim rabbüke sevta 'azabin.
14.İnne rabbeke lebil mirsadi
15.Femmel'insanü iza mebtelahü rabbühu feekremehu ve na'amehu feyekulü rabbiy ekremeni.
16.Ve emma iza mebtelahü fekadere 'aleyhi rizkahu feyekulü rabbiy ehaneni.
17.Kella bel la tükrimunelyetiyme.
18.Ve la tehaddune 'ala ta'amilmiskiyni.
19.Ve te'külunettürase eklen lemmen.
20.Ve tühıbbunelmale hubben cemmen.
21.Kella iza dükketil'ardu dekken dekken.
22.Ve cae rabbüke velmelekü saffen saffen.
23.Ve ciy'e yevmeizin bicehenneme yevmeizin yetezekkerül'insanü ve enna lehüzzikra.
24.Yekulü ya leyteniy kaddemtü lihayatiy.
25.Feyevmeizin la yü'azzibü 'azabehu ehadün.
26.Ve la yusiku ve sakahu ehadün.
27.Ya eyyetühennefsülmutmeinnetü.
28.İrci'ıy ila rabbiki radıyeten merdıyyeten.
29.Fedhuliy fiy 'ıbadiy.
30.Vedhuliy cennetiy.