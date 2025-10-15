Habertürk
        Fed 2025 Ekim faiz kararı ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalarda faiz beklentisi nasıl şekilleniyor, bu ay faiz indirimi olur mu?

        Fed Ekim faiz kararı ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalarda faiz beklentisi nasıl şekilleniyor?

        Fed faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasında yeni bir tarife restleşmesi olabileceğine dair endişeler sürerken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla artan faiz indirimi beklentileri risk iştahını destekledi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, piyasalarda son durum

        Giriş: 15.10.2025 - 14:04 Güncelleme: 15.10.2025 - 14:04
        1

        Fed'in Ekim faiz kararı ekonomi gündeminin ana noktasını oluşturuyor. ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların oluşturduğu soru işaretleri varlığını sürdürürken, Fed Başkanı Powell'ın dün yaptığı açıklamalar piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasalarda faiz beklentisi ne yönde şekilleniyor?

        2

        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        FED, bir sonraki faiz kararını 28-29 Ekim 2025 tarihinde açıklayacak. Faiz kararı 29 Ekim 2025 saat 21.00'de açıklanacak.

        3

        FED EYLÜL FAİZ KARARI NE OLDU?

        Fed eylül ayında beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekmiş ve yılın ilk faiz indirimine gitti.

        4

        FED FAİZ KARARI İÇİN PİYASA BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların oluşturduğu soru işaretleri varlığını sürdürürken, Fed Başkanı Powell'ın dün yaptığı açıklamalar piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

        Ulusal İşletme Ekonomisi Derneğinin (NABE) düzenlediği yıllık toplantıda konuşan Powell, gelecek aylarda bilanço küçültmeyi durdurabileceklerine işaret etti. Powell, "Uzun süredir planımız, rezervlerin yeterli rezerv koşullarıyla uyumlu olduğunu düşündüğümüz seviyenin biraz üzerine çıktığında bilanço küçültmeyi durdurmak. Gelecek aylarda bu noktaya yaklaşabiliriz ve bu karar için çok çeşitli göstergeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

        Analistler, bankanın böyle bir adımının, sıkılaşma döngüsünün sonuna gelindiği yönünde bir sinyal olarak değerlendirilebileceğine dikkat çekti.

        Konuşmasında enflasyonun yükselmeye devam ettiğine işaret eden Powell, iş gücü piyasasının ise aşağı yönlü riskler sergilediğini bildirdi.

        Analistler, Powell'ın sözle yönlendirmelerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlendiğini belirtti.

