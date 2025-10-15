FED FAİZ KARARI İÇİN PİYASA BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların oluşturduğu soru işaretleri varlığını sürdürürken, Fed Başkanı Powell'ın dün yaptığı açıklamalar piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Ulusal İşletme Ekonomisi Derneğinin (NABE) düzenlediği yıllık toplantıda konuşan Powell, gelecek aylarda bilanço küçültmeyi durdurabileceklerine işaret etti. Powell, "Uzun süredir planımız, rezervlerin yeterli rezerv koşullarıyla uyumlu olduğunu düşündüğümüz seviyenin biraz üzerine çıktığında bilanço küçültmeyi durdurmak. Gelecek aylarda bu noktaya yaklaşabiliriz ve bu karar için çok çeşitli göstergeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

Analistler, bankanın böyle bir adımının, sıkılaşma döngüsünün sonuna gelindiği yönünde bir sinyal olarak değerlendirilebileceğine dikkat çekti.

Konuşmasında enflasyonun yükselmeye devam ettiğine işaret eden Powell, iş gücü piyasasının ise aşağı yönlü riskler sergilediğini bildirdi.

Analistler, Powell'ın sözle yönlendirmelerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlendiğini belirtti.