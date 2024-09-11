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        Haberler Ekonomi Para Fed bankaların sermaye gerekliliklerini artırıyor - Para Haberleri

        Fed bankaların sermaye gerekliliklerini artırıyor

        ABD Merkez Bankasının (Fed) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, büyük bankaların sermaye gerekliliklerini artıracak taslak kuraldaki değişiklikleri açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 08:22 Güncelleme: 11.09.2024 - 08:22
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        Fed bankaların sermaye gerekliliklerini artırıyor
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        Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, başkent Washington'daki Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, bankalara yönelik sermaye planında atılacak sonraki adımları anlattı.

        Yaklaşık bir yıl önce büyük bankalar için risk tabanlı sermaye gerekliliklerini değiştirecek kural önerdiklerini ve bunlar hakkında yorum istediklerini aktaran Barr, "Bu süreç, önerilerde geniş ve maddi değişikliklerin haklı olduğu sonucuna varmamızı sağladı." diye konuştu.

        Barr, sermaye gerekliliklerini artırmanın faydaları ve maliyetleri olduğuna işaret ederek, alınan geri bildirimler ışığında ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) ortaklığında sunulan yeni teklifle büyük bankaların sermayesinde yüzde 9 artış öngörüldüğünü söyledi.

        Temmuz 2023'te açıklanan taslak kural ile ABD'de 100 milyar dolar veya daha fazla toplam varlığı bulunan bankalar sermaye gerekliliklerinde yüzde 19 artışla karşı karşıya kalmıştı.

        ABD'nin JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi büyük bankalarının üst yöneticileri, banka sermayelerinin artırılmasını öngören düzenleme teklifinin ekonomiye zarar verebileceği uyarısında bulunmuştu.

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