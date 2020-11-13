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Fed Başkanı Powell'dan 'aşı' değerlendirmesi

Fed Başkanı Jerome Powell koronavirüs aşısı konusundaki gelişmelerin orta vadede kesinlikle iyi haber olduğunu belirtti ancak "Önümüzdeki birkaç ay zorlu geçebilir" dedi

Fed Başkanı Powell'dan 'aşı' değerlendirmesi haberler
Reuters

ABD Merkez Bankası ( Fed) Başkanı Jerome Powell, etkili bir koronavirüs aşısı olasılığının artmasının önümüzdeki aylarda ekonomi için iyi bir haber olduğunu ancak COVID-19 hastalığı kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ettiği için yakın vadeli risklerin devam ettiğini söyledi.

Powell online Avrupa Merkez Bankası (ECB) forumuna yaptığı açıklamada, "Bu, orta vadede kesinlikle iyi ve memnuniyet verici bir haber. Ancak bizim açımızdan, haberlerin özellikle kısa vadede ekonominin seyri üzerindeki etkilerini güvenle değerlendirmek için henüz çok erken... Önümüzdeki birkaç ay zorlu geçebilir" dedi.

Powell aylardır yaptığı gibi, hem Fed'den, hem de Kongre'den daha fazla mali canlandırma adımı şeklinde daha çok eyleme ihtiyaç duyulacağı yönündeki görüşünü tekrarladı. Powell işsizlik oranı daha da düştükten sonra bile, bazı işçilerin değişen bir ekonomide iş bulmak için yardıma ihtiyaç duymaya devam edeceğini söyledi. Powell ayrıca sonuçta pandeminin ekonominin uzun vadeli üretim kapasitesine zarar vereceğinden endişelendiğini ifade etti.

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