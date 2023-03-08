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Fed Başkanı Powell, faiz kararı için verileri beklediklerini söyledi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın 21-22 Mart'ta gerçekleşecek toplantısıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını, bu ve gelecek hafta açıklanacak verilerin analiz edileceğini söyledi

Fed Başkanı Powell, faiz kararı için verileri beklediklerini söyledi
AA

Powell, ABD Kongresi'nde yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.

Oturumun başında sunumunun ilk gününde ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yaptığı açılış konuşmasını tekrarlayan Powell, ancak konuşmasına doğaçlama olarak kısa bir ekleme yaptı.

Verilerin bütününün daha hızlı sıkılaşmanın gerekli olduğunu göstermesi halinde faiz artışlarının hızını artırmaya hazır olduklarını yineleyen Powell, "Bu konuda alınmış bir karar olmadığını vurguluyorum." dedi.

Powell, mart ayı toplantısına ilişkin yaklaşımlarının sorulması üzerine, bugün açıklanan JOLTS Açık İş Sayısı, cuma günü açıklanacak istihdam raporu ve gelecek hafta açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin önemli olduğu ve analiz edilecekleri yanıtını verdi.

Söz konusu verilerin değerlendirmelerinde önemli olacağını vurgulayan Powell, "Mart ayı toplantısıyla ilgili herhangi bir karar almadık. Verileri görene kadar bunu yapmayacağız." dedi.

Powell, ocak ayından bu yana gelen verilere ve kasım ile aralık ayı enflasyon verilerindeki revizyonlara baktıklarını belirterek, verilerin faiz oranlarının nihai seviyesinin beklenenden daha yüksek olacağını gösterdiğini ifade etti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı ocakta 10 milyon 824 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

Ülkede özel sektör istihdamı da şubatta 242 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

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