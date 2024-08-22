Fed faiz indirimi beklentisi güçleniyor! Fed Eylül'de faiz indirimine gidecek mi?
Gözler, Fed'in faiz indirimi kararı için Eylül ayına döndü. Fed faiz indirimine karşı çekimser tavrını korusa da yapılan açıklamalar ve gelen veriler faiz indirimi beklentisini destekler nitelik taşıyor. Son olarak, 30-31 Temmuz'da yapılan toplantının tutanakları yayınlandı ve toplantıda '25 baz puan düşürülmesi için makul bir gerekçe oluştuğu' ifade edildi. İşte, güncel gelişmeler ışığında Fed faiz indirimine dair detaylar...
Küresel piyasaların bir süredir odak noktasını Fed oluşturuyor. İşsizlik oranlarının azalması ve enflasyonun düşmesiyle Fed'in aradığı güven ortamı yavaş yavaş şekilleniyor. Öte yandan, Fed Başkanlarından gelen faiz indirimine yönelik açıklamalar ve Fed'in son toplantı tutanakları Eylül ayında 25 baz puanlık bir indirim olabileceğine yeşil ışık yakıyor. İşte, Fed faiz indirimine dair son gelişmeler...
FED TUTANAKLARI FAİZ İNDİRİMİNE İŞARET EDİYOR
Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 30-31 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.
Politika faizinin değiştirilmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, gelecek toplantıda faiz indirimine gidilebileceğini gösterdi.
FED'İN ENFLASYON HEDEFİNE DAİR GÜVENİ ARTIYOR
Yetkililerin tamamının federal fon oranı hedef aralığının yüzde 5,25-5,50'de tutulmasını desteklediği vurgulanan tutanaklarda, "Ancak birkaçı, enflasyondaki son gelişmelerin ve işsizlik oranındaki artışların bu toplantıda hedef aralığının 25 baz puan düşürülmesi için makul bir gerekçe oluşturduğunu veya böyle bir kararı destekleyebileceklerini belirtti." bilgisi verildi.
Yine de açıklanan verilerin, yetkililerin, enflasyonun hedefe doğru ilerlediğine dair güvenlerini artırdığı düşüncesine işaret edilen tutanaklarda, "Büyük çoğunluk, veriler beklendiği gibi gelmeye devam ederse gelecek toplantıda politikayı gevşetmenin muhtemelen uygun olacağını gözlemledi." ifadesi kullanıldı.
FED BAŞKANLARINDAN ARKA ARKAYA FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI GELDİ!
St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, Fed'in yavaşlayan enflasyona cevaben faizleri indirmesinin "zamanının yaklaşmış olabileceğini" belirtti. Musalem, son enflasyon rakamlarının Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefine kademeli olarak inildiğine dair güvenini artırdığını sözlerine ekledi.
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee yaptığı değerlendirmede gelecek ay faizleri indirmemenin işgücü piyasasına zarar verebileceğini ifade etti.
Son olarak ise Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari benzer bir şekilde zayıflayan işgücü piyasası nedeniyle Eylülde faiz indirimini tartışmanın uygun hale geldiğini ifade etti. Kashkari 25 baz puandan fazla bir indirim için bir sebep göremediğini sözlerine ekledi.