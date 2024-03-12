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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Fed faiz kararı: Fed Mart ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi nedir? Fed faizleri düşürecek mi? - Merak Edilenler Haberleri

        Küresel piyasalarda Fed beklentisi! Fed Mart ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak?

        Küresel piyasalarda gözler Fed'e döndü. Mart ayında faiz kararını açıklaması beklenen ABD Merkez Bankası'nın ne zaman faiz indirimine gideceği ise başka bir konu. Fed Başkanı Jerome Powell, şu anda faizlerin düşmesi hakkında bir yeşil ışık yakmadı. Peki, Fed Mart faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, Fed toplantı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 07:45 Güncelleme: 12.03.2024 - 07:45
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        Fed faiz kararı öncesi küresel piyasalarda bekleyiş sürüyor. Yakın bir zamanda faiz indirimi olmayacağını açıklayan Fed'in, Mart ayı faiz oranını ne zaman açıklayacağı da merak ediliyor. Peki, Fed Mart faizini ne zaman açıklayacak, toplantı tarihi nedir? İşte, detaylar...

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        FED MART FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Fed toplantısı 20 Mart tarihlerinde yapılacak ve faiz kararı aynı gün saat 21.00'de açıklanacak.

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        FED FAİZ ORANINI DÜŞÜRECEK Mİ, BEKLENTİLER NE YÖNDE?

        Fed, Jerome Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yarı yıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin yapacağı konuşmanın metnini yayımladı.

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        Politika faizine ilişkin herhangi bir düzenlemeyi değerlendirirken, gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatle değerlendireceklerini belirten Powell, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerleyeceğine dair daha fazla güven duyana kadar politika faizinin düşürülmesinin uygun olacağını öngörmediklerini belirtti.

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        FED OCAK FAİZ KARARI NE OLDU?

        Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz kararını açıkladı. Buna göre FOMC beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu. Buna göre FOMC beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu. Böylece dört toplantı üst üste faize dokunmamış oldu. Yayınlanan karar metninde yer alan "Komite, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru gerileyeceğine dair daha fazla güven kazanana kadar (faiz) hedef aralığını düşürmenin uygun olmasını beklemiyor" ifadeleri Fed'in henüz faiz indirimine hazır olmadığına işaret etti.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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