Fed faiz kararı bugün açıklanıyor... 2023 Temmuz Fed faiz kararı ne olur, saat kaçta açıklanacak?
Fed faiz kararı toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Fed'in bir seneyi aşkın süredir devam eden şahin politikalarının ne yönde devam edeceğine ilişkin soru işaretlerinin bugün sınırlı da olsa azalması bekleniyor. Bu bağlamda gözler "Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve beklenti ne yönde?" sorularına çevrildi. Merak edilen tüm detaylar Fed Başkanı Powell'ın yapacağı 2023 Temmuz ayı Fed faiz kararı konuşmasında yanıt bulacak. İşte, Fed faiz kararı beklentisi ve konuya dair bilgiler...
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesi karışık bir seyir izliyor. Politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan alınacak sinyaller yatırımcıların odağına yerleşti. Peki, Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Fed faiz kararı beklentisi ne yönde, artacak mı? İşte, konuya dair detaylar...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?
ABD Merkez bankası (FED) faiz toplantısı tarihi belli oldu.
FED faiz kararı toplantısı 25 - 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve 26 Temmuz akşamı saat 21.00'da faiz kararı açıklanacak.
FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, politika metni ve Powell'ın açıklamalarındaki sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü ifade etti.
Banka'nın gelecek döneme ilişkin net bir mesaj vermesinin politika alanını daraltabileceği endişesiyle düşük bir ihtimal olduğunu aktaran analistler, buna karşın karışık sinyaller veren makroekonomik verilerin de göz ardı edilemeyeceğini bildirdi.