Fed faiz kararı toplantısı tarihi için geri sayım başlamış durumda. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Son aylarda ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımına gitmesiyle vatandaşlar "Fed faiz kararı ne olur, faiz artımı olacak mı?" sorusuna yanıt arıyorlar. Peki Fed faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Temmuz 2022 Fed faiz beklentisi nedir? İşte Fed faiz kararı toplantısı tarihi...