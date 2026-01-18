ABD Merkez Bankası (FED), 2026 yılının ilk faiz toplantısıyla küresel finans piyasalarının seyrini etkileyecek kritik bir karara hazırlanıyor. Son toplantı tutanaklarında bazı yetkililerin faizlerin bir süre sabit tutulmasından yana görüş bildirmesi dikkat çekerken, enflasyondaki yavaşlamanın devam etmesi halinde ilerleyen aylarda yeni indirimlerin gündeme gelebileceği mesajı verildi. Ocak ayı toplantısı öncesinde yatırımcılar, FED’in bir sonraki adımını yakından takip ediyor. Detaylar haberimizde...