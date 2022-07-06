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FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2022? Temmuz ayı FED toplantısı tarihi açıklandı

FED faiz kararına ilişkin araştırmalar yükselmiş durumda. Dünya genelinde de büyük bir heyecanla beklenen toplantı ile ilgili bilgileri derledik. Peki, ekonomi dünyasında gözlerin çevrildiği ve milyonlarca vatandaşımızı da yakından ilgilendiren FED faiz kararı ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

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  • FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2022? Temmuz ayı FED toplantısı tarihi belli oldu! FED Başkanı Powell...

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararının açıklanmasına sayılı günler kala yatırımcılar ve ekonomi piyasaları FED faiz kararını da gündeme getirdi. Peki, yeni FED toplantısı hangi güne denk geliyor?
  • FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2022? Temmuz ayı FED toplantısı tarihi belli oldu! FED Başkanı Powell...

    TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

    Temmuz ayı FED faiz toplantısı 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı 27 Temmuz saat 21.00'de duyurulacak.
  • FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2022? Temmuz ayı FED toplantısı tarihi belli oldu! FED Başkanı Powell...

    HAZİRAN FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

    Fed haziran ayında faizleri 0,75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışı gerçeklemiş oldu.
  • FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2022? Temmuz ayı FED toplantısı tarihi belli oldu! FED Başkanı Powell...

    FED TOPLANTI TARİHLERİ 2022

    2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

    2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)Analistler, tutanaklarda mayıs ayı toplantısında faiz artırımları ve bilanço küçültme konusunda izlenecek yola dair ipuçlarının aranacağını söyledi. Piyasada, Fed'in yüzde 80 ihtimalle mayıs ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlandığını aktaran analistler, söz konusu olasılığın artması ile piyasalardaki oynaklığın hızlanabileceğini ifade etti.

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