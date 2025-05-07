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        Haberler Ekonomi Para Fed Trump'a rağmen faizi sabit bıraktı - Para Haberleri

        Fed faiz kararını açıkladı

        Fed piyasa beklentilerine paralel bir şekilde faizi sabit bıraktı. 2024 yılını üst üste 3 faiz indirimiyle tamamlayan Fed böylece ABD Başkanı Donald Trump'ın indirim baskısına rağmen 2025'in ilk üç toplantısını da pas geçmiş oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 21:00 Güncelleme: 07.05.2025 - 21:10
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        Fed faiz kararını açıkladı
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        ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in üçüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

        Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.

        Böylece Fed, ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık tekrarladığı faiz indirim çağrısını cevapsız bırakmış oldu.

        Detaylar geliyor...

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