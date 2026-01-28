FED faiz kararını açıkladı Ocak 2026! FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü?
ABD Merkez Bankası (FED) yılın ilk faiz kararını gerçekleştirdiği toplantının ardından duyurdu. 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleşen toplantıdan çıkan faiz kararı, küresel piyasalar tarafından yakından takip edildi. Toplantının sona ermesiyle gözler FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi kaldı?" İşte 2026 Ocak ayı FED faiz toplantısından çıkan faiz kararı...
Son dakika... FED ocak ayı faiz kararını açıkladı. Toplantının sona ermesinin ardından FED'in yılın ilk toplantısında nasıl bir tutum izlediği, faizlerin düşüp düşmedği merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi yılın son toplantısında FED 25 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığına çekmişti. Peki, FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi bırakıldı? İşte 2026 FED faiz kararı...
FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI!
Fed beklentilere paralel bir şekilde politika faizini sabit bıraktı
ABD Merkez Bankası (Fed) 2026'nın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit bıraktı.
Fed geçen yılın son 3 toplantısında üst üste 25'er baz puanlık faiz indirimlerine gitmişti.
