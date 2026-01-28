Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi FED faiz kararını açıkladı Ocak 2026! FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü?

        ABD Merkez Bankası (FED) yılın ilk faiz kararını gerçekleştirdiği toplantının ardından duyurdu. 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleşen toplantıdan çıkan faiz kararı, küresel piyasalar tarafından yakından takip edildi. Toplantının sona ermesiyle gözler FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi kaldı?" İşte 2026 Ocak ayı FED faiz toplantısından çıkan faiz kararı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 22:02 Güncelleme: 28.01.2026 - 22:02
        1

        Son dakika... FED ocak ayı faiz kararını açıkladı. Toplantının sona ermesinin ardından FED'in yılın ilk toplantısında nasıl bir tutum izlediği, faizlerin düşüp düşmedği merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi yılın son toplantısında FED 25 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığına çekmişti. Peki, FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi bırakıldı? İşte 2026 FED faiz kararı...

        2

        FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

        Fed beklentilere paralel bir şekilde politika faizini sabit bıraktı

        ABD Merkez Bankası (Fed) 2026'nın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit bıraktı.

        Fed geçen yılın son 3 toplantısında üst üste 25'er baz puanlık faiz indirimlerine gitmişti.

        3

        2025 ARALIK FED FAİZ KARARI NE OLDU?

        Fed beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Böylece 3 toplantı üst üste faiz indirim kararı almış oldu

        ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in sekizinci ve son faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 25 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığına çekti.

        Böylece 3 toplantı üst üste faiz indirim kararı alınmış oldu.

        4

        2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ

        FED, 2026 yılında toplam 8 kez faiz kararı için toplanacak:

        Ocak: 27 - 28 Ocak

        Mart: 17 - 18 Mart

        Nisan: 28 - 29 Nisan

        Haziran: 16 - 17 Haziran

        5

        Temmuz: 28 - 29 Temmuz

        Eylül: 15 - 16 Eylül

        Ekim: 27 - 28 Ekim

        Aralık: 8 - 9 Aralık

