FED faiz kararını açıkladı Ocak 2026! FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü?

Son dakika... FED ocak ayı faiz kararını açıkladı. Toplantının sona ermesinin ardından FED'in yılın ilk toplantısında nasıl bir tutum izlediği, faizlerin düşüp düşmedği merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi yılın son toplantısında FED 25 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığına çekmişti. Peki, FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi bırakıldı? İşte 2026 FED faiz kararı...