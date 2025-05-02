ABD Merkez Bankası (Fed) Mayıs ayı faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Küresel piyasalar ve döviz, altın, borsa yatırımcıları tarafından yakından takip edilecek FED faiz toplantısında, faiz kararı FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Trump, Detroit kentinin hemen dışında düzenlenen mitingde, Fed’in başında “işini iyi yapamayan birisi” olmasına rağmen, enflasyon ve faiz oranlarının düştüğünü dile getirmişti. Peki, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde, faizler düşecek mi?" İşte detaylar...