FED ocak faiz toplantısı için geri sayım başladı. FED Başkanı Jerome Powell başkanlığında bir araya gelecek FED, toplantının ardından yılın ilk faiz kararını açıklayacak. FED yetkililerinin aralıktaki faiz indiriminin ardından politika faizinin bir süre sabit tutulmasını değerlendirdiğini, çoğunluğun ise enflasyonun yavaşlaması halinde faiz indiriminin uygun olacağı görüşünde olduğunu gösterdi. Peki, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde, faizler düşecek mi?" İşte detaylar...