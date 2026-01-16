FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Yılın ilk ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı için bekleyiş başladı. Hatırlanacağı gibi yılın son toplantısında Fed, yılın politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 3,50-3,75 aralığına indirmişti. FED yılın ilk toplantısında faiz konusunda nasıl bir tutum izleyeceği, faizlerin düşüp düşmeyeceği küresel piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. Peki, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?" İşte 2026 Ocak FED toplantısı tarihi...
FED ocak faiz toplantısı için geri sayım başladı. FED Başkanı Jerome Powell başkanlığında bir araya gelecek FED, toplantının ardından yılın ilk faiz kararını açıklayacak. FED yetkililerinin aralıktaki faiz indiriminin ardından politika faizinin bir süre sabit tutulmasını değerlendirdiğini, çoğunluğun ise enflasyonun yavaşlaması halinde faiz indiriminin uygun olacağı görüşünde olduğunu gösterdi. Peki, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde, faizler düşecek mi?" İşte detaylar...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed toplantısı 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. FED faiz kararı 28 Ocak’ta saat 22.00’de açıklanacak.
FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
ABD'de çekirdek enflasyonun tahminlerin altında gerçekleşmesine rağmen, yıllık bazda yüzde 2,6'lık sonuç vermesi, yatırımcıları fiyat istikrarının henüz tam anlamıyla sağlanamadığı düşüncesine yönlendirdi.
Enflasyon raporunda, Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) ilişkin ekim ve Kasım 2025 verileri, geçen yıl ödenek kesintisinin yaşandığı döneme denk gelmesi nedeniyle toplanamadığından yer almadı.
ABD Başkanı Donald Trump ise enflasyon verilerinin "düşük" olduğuna işaret ederek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını "anlamlı ölçüde" düşürmesi gerektiğini ifade etti.
Söz konusu verilerin ışığında Fed'in gelecekteki politika adımlarına ilişkin beklentilerde sınırlı değişiklikler göze çarptı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ayki toplantısında politika faizini sabit bırakacağına dair öngörüler güçlü kalmaya devam ederken, yatırımcıların mart ve nisan aylarına yönelik beklentilerinin de bu duruşun süreceği yönünde yoğunlaştığı izleniyor.