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HaberlerParaSON DAKİKA! Fed faiz kararı açıklandı! Fed faizi 25 baz puan indirdi

Fed faizi 25 baz puan indirdi

HABERTURK.COM

Son dakika haberi... Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Fed faizi 25 baz puan indirerek yüzde 1.50-1.75 arasına çekti. ABD Merkez Bankası böylece 1995 yılından beri ilk kez 3 kez üst üste faiz indirimine gitti. Karar metninde ekonominin ılımlı hızda büyüdüğü belirtilirken işgücü ve istihdamın güçlü ancak yatırım ve ihracatın zayıf olduğu vurgulanarak üyelerin verileri takip edeceği bilgisi yinelendi. Karar sonrası dolar kurunda hafif aşağı yönlü bir hareket oldu

FED

Fed faiz indirimlerine devam ediyor. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin toplantısından beklentilere paralel olarak 25 baz puanlık faiz indirimi çıkarken politika faizi böylelikle yüzde 1.50-1.75 seviyesine çekildi.

1995 yılından bu yana ilk kez 3 kez art arda faiz indiren Fed'in kararını 2'ye karşı 8 oyla çıktı.  Kansas City Fed Başkanı Esther George ve Boston Fed Başkanı Eric Rosengren faiz indirimine karşı oy kullanırken, ekonominin "orta döngü ayarlaması" olarak belirtilen sigorta mahiyetindeki faiz indirimlerine gerek duymayacak kadar güçlü olduğu belirtildi.

Dolar endeksi Fed kararının ardından 98 puan sınırına dayanırken, dolar/TL'de ise anlamlı bir değişiklik olmadı. Kur, 5.70 - 5.75 arasında dar bantta dalgalanmayı sürdürüyor.

Fed'in karar metninde ekonominin ılımlı büyüdüğü belirtilirken işgücü piyasası ve istihdamın sağlam olduğu ancak yatırım ve ihracatın zayıfladığına vurgu yapıldı.

 

Tüketimin güçlü olduğunun da altı çizilirken piyasa bazlı enflasyon telafisi göstergelerinin düşük kalmaya devam ettiği, enflasyonun çok düşük düzeyde değiştiği ve para politikasında verilerin izleneceği tekrarlandı.

FED BAŞKANI POWELL'IN AÇIKLAMALARI

Karar sonrası kameraların karşısına çıkan Fed Başkanı Jerome Powell, ekonominin ters rüzgarlara dayanmakta olduğunu ve faiz indiriminin devam eden risklere karşı sigorta olduğunun söyledi ve para politikasının iyi konumda olduğunu belirtti.

Küresel büyümedeki ve ticaretti zayıf gidişatın ABD için de riskler arasında olduğunu ancak Brexit riskinin kaydadeğer şekilde düştüğünü söyleyen Powell, "ABD'de ticaret gerilimleri sürdürülebilir şekilde azalır ise, bu zaman içinde oldukça pozitif olur." ifadelerini kullandı.

Powell, para politikası çerçevesinin gelecek yıl ortasına kadar süreceğini açıkladı ve önceki toplantının ardından başlanan gecelik repo üzerinden sağlanan fonlama ile bono alımlarının devam edeceğini ancak bunun büyük ölçekli varlık alımıyla karıştırılmaması gerektiğinin altını çizdi.

 

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