Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.242,15 %1,87
        DOLAR 30,8050 %0,24
        EURO 33,1493 %-0,10
        ALTIN 1.985,30 %0,28
        FAİZ 42,68 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,78 %0,61
        BITCOIN 52.122,00 %1,46
        GBP/TRY 38,7544 %-0,15
        EUR/USD 1,0760 %-0,10
        BRENT 82,83 %-0,04
        ÇEYREK ALTIN 3.245,96 %0,28
        Haberler Ekonomi Para Fed stres testi senaryolarını açıkladı - Para Haberleri

        Fed stres testi senaryolarını açıkladı

        ABD Merkez Bankası (Fed), bankaların ciddi resesyonda bile hanehalkları ve işletmelere borç verebilmelerini sağlamaya yardımcı olacak 2024 stres testi senaryolarını yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 08:13 Güncelleme: 16.02.2024 - 08:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fed stres testi senaryolarını açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fed'den yapılan açıklamada, bu yıl 32 bankanın stres testine tabi tutulacağının bilgisi verilerek, bu bankaların ticari ve konut amaçlı gayrimenkul piyasalarının yanı sıra kurumsal borç piyasalarında artan stresle ciddi bir küresel resesyona karşı test edileceği aktarıldı.

        Açıklamada, stres testleriyle varsayımsal resesyon senaryoları altında bankaların dayanıklılığının değerlendirileceği kaydedilerek, söz konusu senaryoların ekonomik tahminler olmadığı vurgulandı.

        Bu yılki senaryoda, ABD'de işsizlik oranının 6,5 puan artışla yüzde 10'luk zirveye ulaştığı belirtilen açıklamada, bu artışa ciddi piyasa oynaklığı, şirket tahvili marjlarında genişleme, konut fiyatlarında yüzde 36 ve ticari gayrimenkul fiyatlarında yüzde 40 düşüş dahil varlık fiyatlarında "çöküş"ün eşlik ettiği kaydedildi.

        REKLAM

        Açıklamada, önemli ticari operasyonlar veya saklama faaliyetleri yürüten büyük bankaların, beklenmeyen temerrütlerle ilişkili potansiyel zararlarını tahmin etmek için bir senaryo bileşeni dahil etmeleri gerektiği bildirildi.

        Açıklamada, "keşif analizi" yoluyla bankacılık sisteminin farklı risklerini incelemek için tasarlanan 4 varsayımsal unsurun da ilk kez yayımlandığı vurgulanarak, bunlardan 2'sinin büyük bankalardaki mevduatların büyük bir kısmının hızlı şekilde yeniden fiyatlanmasına neden olan fonlama streslerini içerdiği belirtildi.

        Diğer 2 unsurun da yalnızca en büyük ve karmaşık bankalara uygulanacak piyasa şoklarını içerdiğine işaret edilerek, bu şokların her biri farklı finansal piyasa koşulları altındaki 5 büyük hedge fonunun iflasını varsaydığı aktarıldı.

        Açıklamada, bu koşullar arasında uzun vadeli enflasyona ilişkin olumsuz bir görünümle, küresel ekonomik faaliyetin azalması beklentileri ve ABD ile diğer ülkelerde ciddi resesyon öngörülerinin yer aldığı kaydedildi.

        Keşif analizinin, stres testinden farklı olduğuna ve firmaya özgü sonuçlara odaklanmak yerine, daha geniş bankacılık sistemine yönelik ek varsayımsal riskleri araştıracağına dikkati çekilen açıklamada, Fed'in sonuçları haziranda yayımlayacağı bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'teki maden göçüğünde 9 işçi aranıyor
        Kızı hayatını kaybetmişti! 2. acı haber geldi!
        Kızı hayatını kaybetmişti! 2. acı haber geldi!
        Sahte sigorta can yakar
        Sahte sigorta can yakar
        Putin'in tercihi neden Biden?
        Putin'in tercihi neden Biden?
        İşte gecenin sonuçları!
        İşte gecenin sonuçları!
        Mehmet Ayan yazdı: Önce tutan sonra atan
        Mehmet Ayan yazdı: Önce tutan sonra atan
        OpenAI, yeni yapay zeka modeli "Sora"yı duyurdu
        OpenAI, yeni yapay zeka modeli "Sora"yı duyurdu
        Prag maçı sonrası sakatlık açıklaması!
        Prag maçı sonrası sakatlık açıklaması!
        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
        Yapbozdan konser çıktı!
        Yapbozdan konser çıktı!
        Borsa tamam mı devam mı?
        Borsa tamam mı devam mı?
        Edirne'de kadın cinayeti! Komiser eski eşini öldürdü
        Edirne'de kadın cinayeti! Komiser eski eşini öldürdü
        90+1'de gelen zafer!
        90+1'de gelen zafer!
        Bakan Koca'dan sağlıkla ilgili kanun teklifi yorumu
        Bakan Koca'dan sağlıkla ilgili kanun teklifi yorumu
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        Buse ve Yasemin, Avrupa şampiyonu!
        Buse ve Yasemin, Avrupa şampiyonu!