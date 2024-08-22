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        Haberler Ekonomi Para Fed tutanaklarında gevşeme sinyali - Para Haberleri

        Fed tutanaklarında gevşeme sinyali

        ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin son toplantısına ilişkin tutanaklar, Fed yetkililerinin büyük çoğunluğunun, verilerin beklendiği gibi gelmeye devam etmesi halinde eylülde para politikasını gevşetmenin muhtemelen uygun olacağını düşündüğünü ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 07:54 Güncelleme: 22.08.2024 - 07:54
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        Fed tutanaklarında gevşeme sinyali
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        Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 30-31 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

        Politika faizinin değiştirilmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, gelecek toplantıda faiz indirimine gidilebileceğini gösterdi.

        Tutanaklarda, Fed personelinin ekonomik tahminlerinde, 2024'ün ikinci yarısındaki büyüme görünümünün büyük ölçüde beklenenden zayıf iş gücü piyasası göstergelerine yanıt olarak gerilediği ifade edildi.

        Yetkililerin tamamının federal fon oranı hedef aralığının yüzde 5,25-5,50'de tutulmasını desteklediği vurgulanan tutanaklarda, "Ancak birkaçı, enflasyondaki son gelişmelerin ve işsizlik oranındaki artışların bu toplantıda hedef aralığının 25 baz puan düşürülmesi için makul bir gerekçe oluşturduğunu veya böyle bir kararı destekleyebileceklerini belirtti." bilgisi verildi.

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        Tutanaklarda, yetkililerin, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir şekilde hareket ettiğine dair daha fazla güven sağlamak için ek bilgiye ihtiyaç duyulduğunu belirttiği aktarıldı.

        Yine de açıklanan verilerin, yetkililerin, enflasyonun hedefe doğru ilerlediğine dair güvenlerini artırdığı düşüncesine işaret edilen tutanaklarda, "Büyük çoğunluk, veriler beklendiği gibi gelmeye devam ederse gelecek toplantıda politikayı gevşetmenin muhtemelen uygun olacağını gözlemledi." ifadesi kullanıldı.

        ENFLASYON RİSKLERİ AZALDI

        Tutanaklara göre, yetkililerin çoğu, istihdam hedefine yönelik risklerin arttığını belirtti. Çok sayıda yetkili de enflasyon hedefine yönelik risklerin azaldığını kaydetti.

        Bazı yetkililerin, iş gücü piyasası koşullarında daha fazla kademeli gevşemenin, daha ciddi bir bozulmaya dönüşme riski taşıdığını belirttiği aktarıldı. Tutanaklarda, "Birçok yetkili, politika kısıtlamalarını çok geç veya çok az azaltmanın ekonomik faaliyeti veya istihdamı gereksiz yere zayıflatma riski taşıyabileceğini belirtti." ifadesine yer verildi.

        Tutanaklarda, birkaç yetkilinin de politika kısıtlamalarını çok erken veya çok fazla azaltmanın, toplam talepte yeniden canlanma ve enflasyondaki ilerlemenin tersine dönmesi riski taşıyabileceğini belirttiği, enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilecek potansiyel şoklarla ilgili risklere veya enflasyonun şu anda beklenenden daha kalıcı olma olasılığına işaret ettiği kaydedildi.

        Fed'in gelecek toplantısı 17-18 Eylül'de yapılacak.

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