Fed ve İmamoğlu kararı sonrası piyasalarda son durum 0:00 / 0:00

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Dün Borsa İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın ardından satışlar gelmiş, BIST 100 günü yüzde 3.6'lık düşüşle tamamlamıştı.

Analistler mahkeme tarafından İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezasının siyasi gerilimi artırma ihtimali olduğunu ve bunun yatırımcılar tarafından bir risk unsuru olarak görüldüğünü ifade etti.

Piyasaları küresel çapta etkileyen bir diğer önemli karar ise ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) geldi. Fed beklentilere paralel bir şekilde 50 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 4.25-4.50 aralığına yükseltti.

Fed Başkanı Jerome Powell 1 Şubat'taki toplantıda daha düşük bir faiz artırımına gideceklerinin sinyalini verse de daha 'yapacak çok işleri olduğunu' ifade etti. Fed tarafından yayımlanan noktasal grafikte de Fed yetkililerinin politika faizinin gelecek yıl yüzde 5.1'e yükselmesini öngördükleri görüldü. Bu, halihazırda 15 yılın en yüksek seviyesinde olan politika faizinde artırımların bir süre daha devam edeceği anlamına geliyor.

DOLAR/TL TEPKİSİZ KALDI

Yurtiçi ve dışındaki bu gelişmelerin kur üzerinde önemli bir etkisi olmadı. Dolar/TL dün 18.63-18.65 aralığındaki hareketine devam etti. Dolar yeni güne de 18.64 liradan başladı.

Dün 1.0680'in üzerini gören Euro/dolar ise bugün hafif bir gerilemeyle 1.0647'ye çekildi.

BORSA YÜKSELİŞLE AÇILDI

Borsa İstanbul'da ise BİST 100 endeksi bugün güne kayıplarının bir kısmını telafi ederek başladı. BIST 100 TSİ 10.35 itibarıyla yüzde 2.9'luk yükselişle 5 bin 214 puana yükseldi.