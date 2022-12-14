Fed faizi 15 yılın zirvesine yükseltti

ABD merkez Bankası (Fed) yılın son faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.25-4.50 aralığına çekti. Böylece politika faizi Aralık 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Önceki 4 toplantıda da 75'er baz puanlık artırımlara giden FOMC böylece piyasa beklentisine paralel bir şekilde faiz artırımlarında kısmen frene basmış oldu. Son 7 toplantıda ise toplamda 425 baz puanlık faiz artırım kararı alındı.

'DEVAM EDEN ARTIŞLAR UYGUN'

FOMC tarafından yayımlanan karar metninde Komitenin yüzde 2'lik enflasyona dönmek için devam eden faiz artışlarını uygun gördüğü belirtildi.

Açıklamada "Komite bundan sonraki artışların hızını belirlerken para politikasındaki kümülatif sıkılaşmayı, para politikasının ekonomik faaliyete ve enflasyona etkisindeki gecikmeleri, ekonomik ve finansal gelişmeleri dikkate alacaktır" ifadeleri yer aldı.

Karar metninde kasım ayındaki metne göre önemli bir değişiklik yapılmadığı görüldü. ABD'de kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 7.1 olarak açıklandı. Bu oran yüzde 7.5'lik beklentinin altında kaldı.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ REVİZE EDİLDİ

Fed bunun yanında ABD ekonomisi için büyüme tahminini 2022 için yüzde 0.2'den yüzde 0.5'e yükseltti. Buna karşılık 2023 büyüme tahminini ise yüzde 1.2'den yüzde 0.5'e çekti. 2024 büyüme beklentisi yüzde 2.3'ten yüzde 2.5'e, 2025 büyüme beklentisi ise yüzde 2'den yüzde 2.1'e revize edildi.

GELECEK YIL YÜKSELMEYE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Fed yetkililerinin para politikasının yönüne ilişkin beklentilerini ortaya koyan noktasal grafik de yayımlandı. Buna göre Fed yetkilileri 2023 sonunda politika faizinin yüzde 5.1 seviyesine çıkacağını öngördü. 2024 için ortalama beklenti ise yüzde 4.1 oldu.

'YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR'

Karar sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell sıkı para politikasını bir süre daha devam ettirmeleri gerektiğini belirtti.

Daha yapacak çok işleri olduğunu belirten Powell "Faizde devam eden artışların uygun olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmenin mantıklı göründüğünü sözlerine ekledi.

'YETERİNCE KISITLAYICI DEĞİL'

Powell enflasyonun sürdürülebilir şekilde düşüş yolunda olduğuna emin olmak için daha fazla kanıt gerektiğini belirtti. Para politikasının bugünkü artışa rağmen yeterince kısıtlayıcı olmadığını söyledi.

DOLAR/TL'DE YATAY SEYİR

Fed'in beklentilere paralel kararı ve Powell'ın açıklamaları dolar/TL üzerinde önemli bir etki yaratmadı. Karar öncesi 18.63 civarında işlem göre dolar kararı ardından da bu seviye civarında hareket etti.

Euro/dolar paritesi de kıs süreli bir düşüş yaşasa da 1.06'nın üzerinde tutundu.

FOMC bir sonraki faiz kararını 1 Şubat'ta açıklayacak.