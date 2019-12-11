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ABD Merkez Bankası ( Fed) Açık Piyasa Komitesi bugün faiz kararını açıklayacak. Fed'in, yılın son toplantısında faizlerde değişiklik yapması beklenmiyor. Bankanın ekonomiye ve 2020 para politikası duruşuna dair açıklamaları önemli olacak. Fed bu toplantıda politika kararının yanı sıra GSYH, işsizlik ve enflasyon için ekonomik tahminlerini de yayınlayacak.

ART ARDA ÜÇ KEZ FAİZ İNDİRDİ

Fed 11 yıllık beklemenin ardından ilk kez Temmuz ayında faiz indirimine giderek 2015 yılında başladığı sıkılaştırma döngüsüne ara vermişti. Sonrasında ise Eylül ve Ekim'de ikinci ve üçüncü faiz indirimleri gerçekleşti.

Fed 29-30 Ekim tarihlerinde yaptığı toplantısında dünyanın diğer bölgelerindeki yavaşlamaya rağmen, ABD ekonomisinin büyümesini devam ettirmesine yardımcı olmak için bu yıl art arda üçüncü kez faiz indirimine giderek, fonlama faizinde hedef aralığı yüzde 1.50–yüzde 1.75 aralığına çekmişti.