        Fed yılın son faiz kararını açıklayacak: Fed faiz kararı toplantısı ne zaman, piyasalarda beklenti ne yönde?

        Fed yılın son faiz kararını açıklayacak: Fed faiz kararı toplantısı ne zaman, piyasalarda beklenti ne yönde?

        Fed faiz kararı için ekonomi piyasalarının gözü toplantıya çevrildi. Öte yandan, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonist sinyaller vermemesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle pozitif seyrediyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde şekilleniyor?

        Giriş: 26.11.2025 - 11:22 Güncelleme: 26.11.2025 - 11:22
        Fed yılın son faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Fed'in Aralık ayında vereceği faiz kararında etkili olabilecek her türlü verinin takip edildiğini belirten analistler, iş gücü piyasasındaki zayıflama işaretleriyle faiz indirimi beklentilerinin güçlendiğini ifade etti. Peki, Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak?

        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        FED, yılın son faiz kararını 9-10 Aralık 2025 tarihinde açıklayacak. Faiz kararı 10 Aralık 2025 saat 21.00'de belli olacak.

        FED ARALIK AYINDA FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ?

        ABD'de faiz indirim sürecine yönelik belirsizlik ve varlık fiyatlamalarındaki yüksek değerleme endişeleri nedeniyle geçen hafta küresel piyasalarda negatif bir seyir hakimdi. New York Fed Başkanı John Williams'ın iş gücü piyasasının zayıflamasıyla kısa vadede faiz oranlarının yeniden düşürülmesi için alan gördüğünü söylemesi, piyasalarda risk iştahının artmasını sağladı.

        İstihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ise azaldığını belirten Williams, para politikasının ılımlı şekilde kısıtlayıcı olduğunu aktardı.

        New York Fed Başkanı Williams'ın açıklamaları sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 69 seviyesinde seyrediyor.

        Analistler, Williams'ın açıklamalarına karşın Fed'in faiz kararı toplantısında üyeler arasında fikir ayrılıkları olabileceğine dair risklerin hala devam ettiğini söyledi. ABD'de yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi ve perakende satışlar verilerinin de Bankanın bundan sonraki politikalarına dair ipucu vermesi bekleniyor.

        Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gerilimlerin azalması da küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde risk algısının azalmasını sağladı.

        Fed'in faiz indirim beklentilerinin artmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan düşüşle yüzde 4,06'ya gerilerken, dolar endeksi yatay seyirle 100 seviyesinde seyrediyor.

        Rusya ve Ukrayna barış sürecine ilişkin olumlu gelişmelerin jeopolitik risklerin azalmasını sağlamasıyla altının onsu yüzde 0,6 azalışla 4 bin 45 dolardan işlem görüyor.

        Geçen hafta yüzde 3,1 ile 6 Ekim haftasından bu yana en hızlı haftalık düşüşünü kaydeden Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,1 artışla 61,9 dolarda seyrediyor.

