        Fed yılın son faiz kararını açıklayacak! Piyasalarda faiz beklentisi ne yönde, Aralık faiz kararında indirim olacak mı?

        Fed yılın son faiz kararını açıklayacak! Piyasalarda faiz beklentisi ne yönde?

        Fed yarın yapacağı toplantıyla beraber yılın son faiz kararını açıklayacak. Genel anlamda piyasalara olumlu bir hava hakim olsa da Fed Başkanı Jerome Powell'dan temkinli açıklamalar gelebileceğine yönelik öngörüler, piyasalardaki risk algısının artmasına neden oluyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman belli olacak ve beklentiler ne yönde?

        Giriş: 09.12.2025 - 09:51 Güncelleme: 09.12.2025 - 09:51
        1

        Yılın son faiz kararı için geri sayım başladı; yarın yapılacak toplantı ile Fed 2025 yılını kapatacak. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın, Fed yetkililerinden gelebilecek şahin tondaki açıklamalara yönelik endişelerin sürmesiyle negatif bir seyir izliyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, piydalarda beklenti ne yönde?

        2

        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        FED, yılın son faiz kararını 9-10 Aralık 2025 tarihinde açıklayacak. Faiz kararı 10 Aralık 2025 saat 21.00'de belli olacak.

        3

        FED YILIN SON FAİZ KARARINA İNDİRİME GİDECEK Mİ?

        Fed'in yarınki toplantısında faiz indirimine gideceğine dair beklentiler gücünü korumaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'dan temkinli açıklamalar gelebileceğine yönelik öngörüler, piyasalardaki risk algısının artmasına neden oluyor.

        Enflasyon endişelerinin devam etmesi ve ABD ekonomisine yönelik güçlü görünüm nedeniyle gelecek yıl parasal gevşeme adımlarının sınırlanabileceği tahmin ediliyor.

        4

        Fed yetkilileri arasında iş gücü piyasasına mı, yoksa enflasyona mı odaklanılacağı konusunda yaşanan fikir ayrılıkları da Bankanın politikalarındaki belirsizliği artıran başka bir faktör olarak öne çıkıyor.

        Makroekonomik veri tarafına bakıldığında ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi kasımda yüzde 3,2 seviyesinde sabit kaldı.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
