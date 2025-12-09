FED YILIN SON FAİZ KARARINA İNDİRİME GİDECEK Mİ?

Fed'in yarınki toplantısında faiz indirimine gideceğine dair beklentiler gücünü korumaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'dan temkinli açıklamalar gelebileceğine yönelik öngörüler, piyasalardaki risk algısının artmasına neden oluyor.

Enflasyon endişelerinin devam etmesi ve ABD ekonomisine yönelik güçlü görünüm nedeniyle gelecek yıl parasal gevşeme adımlarının sınırlanabileceği tahmin ediliyor.