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Almanya’da Pellworm adasında bir kadının yükselen deniz seviyesinin aile çiftliğini yok etme korkusuyla gündeme gelen davada, Almanya Federal Anayasa Mahkemesi, çiftçi kadının yanında yer aldı. Mahkeme, hükümeti iklim değişikliği yasası kapsamında atılacak adımları sıkılaştırması yönünde uyardı.

2019 yılındaki Hristiyan Demokrat Birlik ve Sosyal Demokrat Parti oylarıyla kabul edilen yasa paketi kapsamında Almanya’da 2030’a kadar karbondioksit emisyonlarının daha düşük seviyelerde olması ve 2050’ye kadar neredeyse karbondioksit salınımını sıfıra çekmek taahhüt edilmişti.

Almanya Federal Anayasa Mahkemesi yaptığı açıklamada, daha fazla karbondioksit emisyonunun kesintisi için yasanın yeterli düzeyde olmadığı vurgulandı.

Yasayı eleştirenler arasında İklim İçin Okul hareketi, Greenpeace ve çeşitli çevre grupları bulunuyor.