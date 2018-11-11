Felç sonrası konuşma zorluğunu diksiyon kursuyla yendi

İstanbul'da 4 yıl önce geçirdiği felç nedeniyle konuşmakta zorluk çeken 73 yaşındaki Ayşe Köker'in hayatı, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde belediye tarafından açılan kursa katılmasıyla değişti.

AA'nın haberine göre; Körfez Kurs Merkezi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK) kapsamında açılan diksiyon ve drama kursları sayesinde insanlarla eskisi gibi iletişim kurmanın mutluluğunu yaşayan Köker, yıllarca İstanbul Kalamış'ta yaşadığını söyledi. Eşinin, işi nedeniyle hafta içleri Kocaeli'de bulunduğunu aktaran Köker, kendisinin ise İstanbul'da yaşadığını belirtti.

Körfez ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan kurslarla tanışınca Kocaeli'ye yerleşmeye karar verdiğini anlatan Köker, katıldığı kurslar sayesinde adeta ikinci baharını yaşadığını ve bu durumun ailesi tarafından da fark edildiğini vurguladı.

"BANA KUCAK AÇTILAR"

Köker, 3 kız çocuğunun bulunduğunu, onların kendisine her zaman destek olduğunu kaydederek, "Çocuklarım 'Anne ne kadar çok değiştin, farkında mısın?' diyorlar. Çok zor bir anımda, hatta ağlayarak geldim KOMEK'e. Müdüre hanımın odasına girdim, halimi söyledim. 'Beni kabul eder misiniz?' dedim. Bana kucak açtılar. Birden kendimi burada buldum." diye konuştu.

Önce bilgisayar kursuna başladığını, daha sonra diksiyon kursuna geçtiğini dile getiren Köker, şu anda drama kursuna gittiğini aktardı.

Bu süreçte diksiyonunun biraz daha düzeldiğini anlatan Köker, "Rahat iletişim kurmamı sağladı çünkü olaylar beni bazı şeylerden uzaklaştırdı. İçime kapandım. Oysa ben çok neşeli, ayakları sağlam basan bir kadındım. Şimdi yine aynı olmaya çalışıyorum. Bu, KOMEK grubunun sayesinde" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ DAHA SAĞLIKLI, DAHA MUTLU VE DAHA İŞE YARAR BULUYORUM"

Köker, eşinin kurslara gitmesine tepki gösterdiğine değinerek, şöyle devam etti: "Yaşamak için insanlarla iletişimimi sağlamlaştıracağım. Bana bu gerekli. Haftanın 5 günü spor yapan bir kadındım. 1,5 senedir İstanbul'dan uzağım. KOMEK sporu yapıyorum artık. Kendimi daha sağlıklı, daha mutlu, daha işe yarar buluyorum. İnsanlarla sohbet ederken, yalnız olmadığımı biliyorum. Bu da beni değiştirdi. Çok huzurluyum. İç huzurum arttı. Bana hocalarım yakınlık gösterdikçe, daha dışa döndüm. Görüntü olarak gerçekten çok bozuldum ama ruh olarak gençleştiğimi hissediyorum. Mutlu olunca, yakınlık hissedince, kendimi güvende hissettikçe diksiyonum düzelebiliyor. KOMEK sayesinde gerçekten ayakta durabiliyorum, gerçekten konuşabildim, gerçekten sağlıklıyım diyebildim. Hayatım boyunca unutamayacağım anlar yaşadım burada. Bana kucak açtılar, Mevlana oldular."

Drama kursu eğitmeni Murat Kaya da Köker'in diksiyon ve drama kursları sayesinde çok gelişim gösterdiğini vurgulayarak, "Sosyalleşme adına yapılan en büyük adımlardan bir tanesi drama kursları olarak görülüyor. Doktorların önerdiği bir alan. Sosyalleşmesi için, kaynaşması için içe kapanıklılık duygusunu atabilmek için bu tür kurslar öneriliyor." şeklinde konuştu.

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