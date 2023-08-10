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        Haberler Gündem Güncel Feliçita Mehmet bu kez İstanbul'u gezmeye geldi

        Feliçita şarkısıyla 80’lere damga vurmuştu! İstanbul'a bu kez gezmeye geldi

        1983 yılında TRT'de bir televizyon programında, Feliçita şarkısını söyleyen küçük bir sokak çocuğu o yıllara damga vurdu. Uydurduğu sözlerle Feliçita şarkısını söyleyerek milyonları hüzne boğan Feliçita Mehmet, sokakları bırakıp Adana'da köyüne yerleşti. Çocukken hep kaçıp İstanbul'a gelen Feliçita Mehmet yıllar sonra bu kez gezmek için kente geldi. Yaşadığı sokakları dolaşan Feliçita Mehmet "Hüzünlendim" dedi

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 10.08.2023 - 15:34
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        Feliçita Mehmet bu kez İstanbul'u gezmeye geldi
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        Tarih 1983, yer İstanbul Fatih'teki Çocuk Şube Müdürlüğü. TRT’de Ertürk Yöndem’in sunduğu bir program, evden kaçan küçük yaşta çocukların çekimlerini yapıyordu.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre ‘İçimizi boşaltalım. Hadi abicim’ diyen bir çocuğun sesinden sonra 13 yaşındaki dalgalı saçlı Mehmet, utangaç bir halde 80’lere damga vuran Al Bano-Romina Power’ın Feliçita şarkısını uydurduğu sözlerle söyledi. Bu şarkıdan sonra Türkiye onu ‘Feliçita Mehmet’ olarak tanıdı.

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        SOKAKLARI BIRAKTI

        Bu görüntünün üzerinden 5 yıl geçtikten sonra Feliçita Mehmet 1988 yılında yeniden Ertürk Yöndem'in programına çıktı. Ama aradan geçen 5 yıl ona iyi gelmemişti. Feliçita Mehmet, sokaklardan kurtulmamıştı. Madde bağımlısı haline gelen Mehmet’in arkadaşları da farklıydı. Taksim sokaklarında yaşayan Feliçita Mehmet yıllar sonra sokakları bırakma kararı aldı. Sokakları bıraktıktan sonra Adana Ceyhan’ın Büyükmangıt köyüne yerleşti. Yani hayatının başladığı noktaya geri döndü.

        YILLAR SONRA İSTANBUL SOKAKLARINDA

        İstanbul sokaklarında çocukluğu geçen Feliçita Mehmet’in yolu yıllar sonra yeniden İstanbul’a düştü. Çocukken Adana’daki evinden sürekli kaçan Feliçita Mehmet bu kez gezmek ve dolaşmak için İstanbul’a geldi. Yattığı sokakları yeniden dolaşıp anılarını tazeleyen Feliçita Mehmet “Hüzünlendim. Buralarda çocukluğum geçti. Cihangir’de yattığım bir sokak vardı. Gidip baktım hala o sokakta yatan evsiz kişileri gördüm.” dedi.

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        FELİÇİTA MEHMET’İ KUCAKLADILAR

        Feliçita Mehmet kendisini tanıyan esnaf ve eski arkadaşlarını ziyaret etti. Taksim meydanındaki esnaftan biri olan Hayri Taş, gördüğü Feliçita Mehmet’e sarılarak “Yıllardır görmüyordum. Çocukluğumuz burada geçti hep. Önce televizyonda izlemiştim. İstanbul’a gelince de burada tanıdım Mehmet’i. Tüm esnaf seviyordu Mehmet’i” dedi. Sokakta o dönem kağıtçılık yaparken Feliçita Mehmet’i tanıdığını anlatan Oktay Çetinkaya ise “Ben Adana’dayken televizyonda izledim. İstanbul’a geldim sokakta kağıt toplarken bunların grubuyla tanıştım. Sokakta çok anıları oldu Mehmet’in. O dönemin arkadaşları kimisi öldü kimisi sokaktan kurtulup iş güç sahibi oldu” dedi. Çetinkaya'nın da, sokak kağıtçılığından kitapçı dükkanına uzanan bir hayatı oldu.

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        “O ŞARKIYI SÖYLEYİNCE”

        Feliçita şarkısının hikayesini anlatan Mehmet Güven, “13 yaşlarındayken polis sokak çocuklarını toplamıştı. Ben de aralarındaydım. Ertürk Yöndem program için çekime gelmişti. O mikrofonu görünce elime aldım Feliçita şarkısını söyleyince, Ertürk Yöndem'in çok hoşuna gitti. Ve yeniden çekim yaptılar. Yayınlandığında ben izlememiştim. Sonra baktım beni gören tanıyor. Taksim esnafı çok yardımcı oluyordu bana. Hayatımı değiştirdi elbette o şarkı. Uzun bir süre sokaklarda kaldım. Ama sonra kararımı verdim. Kardeşlerim bana köyde tek odalı bir ev yaptı ve oraya gidip kurtuldum. Şimdi sokak çocukları için mücadele ediyorum” dedi.

        #haberler
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