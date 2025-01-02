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        Haberler Spor Futbol Felipe Melo, Fluminense'den ayrıldı! - Futbol Haberleri

        Felipe Melo, Fluminense'den ayrıldı!

        Kariyerine Brezilya'nın Fluminense takımında devam eden, Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, kulübüyle yollarını ayırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 10:42 Güncelleme: 02.01.2025 - 10:42
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        Felipe Melo, Fluminense'den ayrıldı!
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        Brezilya Ligi ekiplerinden Fluminense'de futbol hayatını sürdüren Felipe Melo, sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kaldı.

        Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Brezilyalı futbolcunun Fluminense'den ayrılmasının ardından futbol hayatını noktalaması bekleniyor.

        Fluminense, 41 yaşındaki Melo'ya "Üç sezon boyunca gösterdiği tüm özveri için teşekkür eder ve kişisel ve profesyonel hayatındaki bir sonraki adımlarında büyük başarılar dileriz" mesajıyla veda etti.

        Felipe Melo, Fluminense formasıyla Copa Libertadores ve Sudamericana şampiyonlukları yaşadı. Tecrübeli futbolcu, Brezilya ekibinde toplamda 108 resmi maçta oynadı ve 3 kez ağları sarstı.

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