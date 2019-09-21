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HaberlerFutbolFenerbahçe Ankaragücü maçı CANLI YAYIN! Fenerbahçe Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? FB

Fenerbahçe - Ankaragücü | CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Ankaragücü maçının tüm detayları HTSPOR'da... Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe evinde Ankaragücü ile karşılaşıyor. Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 14 lig maçında mağlubiyet yaşamadı

Fenerbahçe Ankaragücü maçı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. İlk 2 maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son 2 müsabakada ise galibiyet elde edemedi. Sarı-lacivertliler, 5. hafta öncesinde topladığı 7 puanla 3. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ

STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Rami, Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muric
YEDEKLER: Harun, Emre, Tolgay, Mevlüt, Serdar, Ferdi, Sadık, Zajc, Jailson, Alper
TEKNİKDİREKTÖR: Ersun Yanal

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Cebrail, Pazdan, Kulusic, Pinto, Sedat, Faty, Moke, İlhan, Hector, Orgill
TEKNİK DİREKTÖR: Metin Diyadin

SÜPER LİG PUAN DURUMU

 

KADIKÖY'DE 14 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 14 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında 3-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertli ekip, iç sahada yaptığı son 14 maçta 8 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı. Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ise Kadıköy'de oynadığı lig müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, Yanal ile iki dönemde iç sahada çıktığı toplam 29 lig maçında 21 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.

101. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 100 maçta Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 63-10 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin ligde attığı 185 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 66 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı, ikinci yarıda başkentte oynanan müsabaka 1-1 tamamlandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR 

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde şimdiye dek İstanbul'da 50 kez karşılaştı. Evinde 36 kez kazanan Fenerbahçe, rakibine sadece 4 kez mağlup oldu. İstanbul'daki 10 maçta eşitlik bozulmadı, Fenerbahçe 112, MKE Ankaragücü ise 36 gol attı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti. MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında 3-1'lik skorla aldı.

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