Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"EN ÇOK ŞUT ATILAN MAÇ OLDU"

10 net gol pozisyonu, ilk 3 dakikada iki tane yüzde yüzlük pozisyon vardı. Oyunun 3. dakikasında 2 net pozisyon bulduk. Üstün bir oyun vardı. Futbol hata oyunu. Yine bireysel hatadan gol yedik. 30 şut attık, ligin en çok şut atılan maçı oldu. Oyunun temposunu belirledik. Oyunu geliştirmeye devam edeceğiz.

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA AVANTAJ"

"Zorunlu rotasyonlar var. Aramıza yeni katılanlar var, onları geliştirmeye çalışıyoruz. Bunlardan kurtulduktan sonra daha pozitif futbol oynayan bir takım olacağız. Her maçın zorluk derecesi farklı.

Rakibimize verdiğimiz bir direnç var, hatalı yediğimiz golden ötürü. Maçlar böyle gidecek. Kendi sahamızdaki maçları, şampiyonluk yolunda avantaj olarak kullanacağız."

"DENİZ TÜRÜÇ'TE PROBLEM YOK"

"Deniz Türüç'te bir problem yok. Garry'nin durumu yarın belli olur. Burkulmadaki travmadan ötürü derbide olmayacağı kanaatindeyim."