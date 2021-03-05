ERCAN GÜVEN

65’te Mesut sakatlanınca İrfan Can ilk kez sahaya çıktı ve farkı hissedildi. Novak’ın yerine ise Cisse girdi. Ardından Ferdi ve Thiam’ı oyuna soktu ve Osayi ile Samatta’yı çıkardı Erol Bulut. Yine oyun değil adam değişimi… Ya tutarsa meselesi! Ve maça girdiğinden beri takımın en istekli en hareketlisi Valancia tamamen kişisel çabasıyla, çalımlarıyla skoru 1-1 yaptı. Thiam’ın direkten dönen kafası ve oyuna sonradan giren Doğukan ve Podolski’nin kaçırdığı yüzde yüzlük gol şansı sonraydı.