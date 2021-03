REHA KAPSAL

Fenerbahçe adına geçen hafta kazanılan 3 puandan sonra kaybedilen 2 puan var. Her maçın ayrı hikayesi vardır ama bir oyun ezberi vardır. Her oyuncuyla, her oyun oynanmaz. Fenerbahçe yerleşik savunmalara puanlar kaybetti. Onunla ilgili oyun ezberi, ön alan baskısı yok. Antalyaspor'a farklı oyunlar oynanması lazım. Trabzonspor'a farklı bir oyun oynandı, Fenerbahçe 1-0 yendi ama Antalyaspor maçı farklı.