Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mourinho'yu kulüp için "Tarihi bir adım" olarak görüyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli futbol takımında teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirerek tarihi bir adım attıklarını söyledi.

Başkan Koç, Portekizli teknik adam için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mourinho ile görüşme ve anlaşma sürecinden bahseden Ali Koç, "Hayal satmıyoruz. Gerçekleri anlatıyoruz. 6 senedir transferlerle ilgili hiçbir spekülasyon yapmadık. Hepsini ıslak imzayla açıkladık. Burada da aynı şey oldu. Aziz Yıldırım, 'Mourinho ile anlaştım.' dedi. İşin gerçeği böyle değildi. Çoğu zaman yavaş kalıyoruz diye bizi tenkit ediyorsunuz. Son 2 yıldır nokta atışı yapıyoruz ve hızlı hareket ediyoruz. Bu, Mario Branco'nun yeni sezon planlamaları neticesinde yaptığı bazı temasların sonucudur." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'nin vizyonunun ve projelerinin Jose Mourinho'nun tercihinde önemli rol oynadığını vurgulayan Koç, şu görüşleri paylaştı: "Artık bütçe sunmak yetmiyor. Hocamız, en çok Mario Branco'nun ona yaptığı sunumdan etkilendi. Ben de çok etkilendim. Hoca, sahaya ve takıma odaklanmak istiyor. Futbol dışı operasyonlara enerji harcamak istemiyor. Futbol departmanımızın işleyiş şekli ona rahatlık verdi. Fenerbahçe'nin tarihi, taraftar potansiyeli, beklentileri ve şampiyonluğu da bunu tetikledi. Bu takımın 3-4 dokunuşla daha iyi bir geleceğinin olması da önemli bir faktör. Jose Mourinho'ya 'Fenerbahçe sana ne katacak?' diye sordum. Çok şey katacağını söyledi. Lig şampiyonluğunun yeterli olmadığını, arka arkaya şampiyonluklar ve kupalar getirip Avrupa'nın ilk 2 turnuvasında başarılar elde ettiği takdirde insanların da onun 'winner' karakterini Fenerbahçe'de de uyguladığını söyleyeceğini kaydetti."

"MOURINHO'NUN ÖNCELİĞİ PARA OLSAYDI SUUDİ ARABİSTAN'DA OLURDU" Sezon bittikten sonra Mourinho'ya teklif yaptıklarını ve anlaştıklarını kaydeden başkan Koç, şöyle konuştu: REKLAM "Mourinho'nun önceliği para olsaydı Suudi Arabistan'da olurdu. Başka bir Türk takımında olurdu. Diğer adayla beraber olurdu. Bizim beraber başarmak istediklerimiz onun daha aklına yattı ki daha uygun şartlarda bizim teklifimizi kabul etti. Hiçbir şekilde mevcut hocamız varken teklif yapmamız söz konusu bile değildi. Ligimiz bitmeden kimseye teklif yapmadık. Onlar teklifimizi beklediler. Biter bitmez temasa geçtik ve uygun şartlarda anlaştık. İnşallah kadro planlamasını bir kısmını yaz kampı öncesi ve esnasında, diğer kısmını da nokta atışları yaparak turnuvalar başlamadan bitirmeyi hedefliyoruz. Çok tarihi bir adım attık. İnşallah bu adım meyvesini verir."

"ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERMEKLE ŞAMPİYON OLUNMUYOR" Jose Mourniho'nun beklentileri doğrultusunda kadrolarını güçlendireceklerini aktaran Ali Koç, şunları kaydetti: "Şampiyonluk sözü vermekle şampiyon olunmuyor. Şampiyonluk sözü vermeyi gerektirmeyecek kalitede transferlerimiz olacağının sözünü verdim. Hocamızla bu konuların toplantısını yapacağız. Popülist olmak ve sırf genç kongre üyelerimizi etkilemek için boş vaatlerde bulunmayacağız. Anlaştık ve getireceğiz dersek anlaşırız ve getiririz. Transferlerimiz de bu sürece paralel şekilde olacak. Seçimde 3-5 fazla oy almak için bitmemiş bir transfer açıklamayacağız. Böyle seçim kazanacaksak da kazanmayalım. Mario Branco'nun çalışmaları var. Seçim öncesi büyük bir transfer açıklaması yapacağımızı düşünmüyorum. Hocamızın beklentisi doğrultusunda transferleri yapmaya çalışacağız." REKLAM

"HOCAMIZIN YAPISININ FENERBAHÇE'YE ÇOK UYDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ" Göreve geldiklerinden bu yana birçok branşta hedeflerine ulaştıklarını ancak futbolda bunu başaramadıklarını belirten Ali Koç, sözlerini şöyle tamamladı: "Diğer alanlarda hayallerimize yaklaştık. Futbol tarafında hayal ettiğimiz Fenerbahçe son 2 senedir istediğimiz şekilde ilerledi ama daha oraya varmadık. Arka arkaya Türkiye'de şampiyonluklar ve Avrupa'da başarılar elde ederek buna varabiliriz. Fenerbahçe'yi kura çekiminde tercih edilmeyecek bir kulüp haline getirmek istiyoruz. İyi yolda gidiyoruz. Diğer taraftaki hayallerimizin çoğu gerçekleşti. Futbolda da hayallerimizin daha hızlı gerçekleşmesi için çok doğru zamanda doğru hamle yaptık. Hocamızın yapısının Fenerbahçe'ye çok uyduğunu düşünüyoruz. Geleceğe çok umutla bakıyoruz. İnşallah yolun sonu hayırlı olur. 6 senedir yalanla mücadele ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, rakip takımın başkanının patolojik seviye yalanlarıyla... Şimdi bir önceki başkanın gerçekle ilgisi olmayan söylemleriyle mücadele ediyorum. Bazen biraz saptırarak anlatıyor." REKLAM

MARIO BRANCO: TRANSFER ŞAMPİYONU OLMAK İSTEMİYORUM Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Portekizli teknik adamla ilk olarak kendisinin görüştüğünü ve projelerini sunduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Bu kulübe en iyi çözümleri sunmak için para kazanıyorum. En iyilerini getirmek için buradayım. Mourinho ile Fenerbahçe'ye gelmesi için ilk ben konuştum. Daha sonra olan şeyler beni ilgilendirmiyor. Ben hocamıza sunmuş olduğum projeyle ilgileniyorum. Bu vizyonumuzla futbol tarihinin en iyi teknik adamlarından birisinin ilgisini çektik. Dünyada 3 farklı Avrupa kupası kazanan tek hoca Fenerbahçe'ye geldi. Buna odaklanmalıyız. Başkanımıza bu önerime, hocamıza da projemize güvendiği için teşekkür ediyorum. Transfer şampiyonu olmak istemiyorum. Mayıs ayında şampiyon olmak istiyorum. Transfer yaparak şampiyon olamazsınız. Geçen sezon transferde iyi bir iş çıkardık. Transferde tutturma oranımız iyi. Sportif anlamda devrime inanmam. Geçen sene iyi bir şey yaptık. Takım iyi bir iş çıkarttı. Ama geliştirecek çok fazla noktamız var ve bunu yapacağız. Hocamızın istediği profile uyan oyuncuları biliyoruz. Önümüzdeki pazartesi itibarıyla tam gaz çalışmak için hazırız. Zorlu bir yaz olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi bizim için büyük bir hedef."