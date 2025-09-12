Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkanlık seçiminde adaylar kimler?
Fenerbahçe Spor Kulübü, yeni başkanını belirlemek üzere sandığa gidiyor. Olağanüstü seçimli genel kurulu veya 91. Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Kongresi, öncesinde başkanlık seçiminin gerçekleşeceği tarih kulüp içinden yapılan açıklama ile belli oldu. eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleşecek Fenerbahçe başkanlık seçimi, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde aynı yer ve saatte toplanacak. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? İşte Fenerbahçe başkan adayları...
Fenerbahçe başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 4 Temmuz'da Süper Lig 2025-26 sezonu fikstürünün çekilmesinin ardından yönetim kurulu kararı ile seçimli olağanüstü genel kurulun eylül ayında gerçekleşeceğini açıklamıştı. Yapılan açıklama Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihini gündeme getirdi. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2025 Fenerbahçe başkanlık seçiminde adaylar kimler? İşte Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi...
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe Kulübünde olağanüstü genel kurul toplantısı, 13-14 Eylül'de, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20-21 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre olağanüstü genel kurul, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde, saat 10.30'da Chobani Stadı'nın yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında düzenlenecek.
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın toplanacak.
Açıklamada, genel kurula katılma hakkı olan üye tam sayısının 49 bin 268 olduğu aktarıldı.
Tüzük gereği yönetim kurulu başkanı ve üyeleri için adaylık başvurularının 6 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'e kadar yapılabileceği belirtildi.
Toplantının ilk gününde yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporları sunulacak ve ardından üyelerin ibrasına sunulacak. Kulübün 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 arasındaki bütçesi oylanacak. Ayrıca birçok konuda yönetim kuruluna yetki verilip verilmeyeceği görüşülerek karara bağlanacak.
İkinci gün ise başkanlık seçimi yapılacak.
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NEREDE YAPILACAK?
Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşecektir.
FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Fenerbahçe'de adaylık konusunda dört isim bulunuyor; mevcut başkan Ali Koç, Saadettin Saran, Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu.