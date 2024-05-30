Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi kanalda? 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimini kim kazandı?
Fenerbahçe başkanlık seçimi için nefesler tutuldu. Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda eğer yeterli çoğunluk sağlanmazsa 8-9 Haziran'da tekrar yapılacak. FB başkanlık seçimini canlı yayın üzerinden takip etmek isteyenler Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında geçen seçim sonucunu merak ediyor. Peki Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi kanalda? Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu başkanlık seçimini kim kazandı? İşte, 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi detayları
Fenerbahçe başkanlık seçimi geri sayımı sona erdi. Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı canlı yayın üzerinden yapılması beklenirken, seçilen başkan 3 yıl görevde bulunacak. Adaylar arasında Ali Koç ve Aziz Yıldırım bulunuyor. Peki Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe başkanlık seçimi canlı yayında kazanan açıklanıyor
FENERBAHÇE SEÇİMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde, saat 10.00’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenecek
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa Genel Kurul, 8 - 9 Haziran 2024 tarihlerinde aynı yer ve saatte toplanacak. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Diğer Kurullar için adaylık başvuruları 23 Mayıs 2024, saat 18.00’e kadar yapılacak.
Kongre sonunda başkan seçilen isim 3 yıl süre ile Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığını yürütecek.
Fenerbahçe seçiminin kulübün Youtube hesabı üzerinden yayımlanması bekleniyor.
ALİ KOÇ YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Cengiz Erdem, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Emin Selim Akgül, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Emin Özturan, Kemal Fatih Aslan, Berkay Erdim, Tuna Akın.
FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI
Fenerbahçe’de 1998-2018 yılları arasında başkanlık yapan Aziz Yıldırım seçimlerde aday olduğunu duyurdu.
2018 yılında yapılan seçimde mevcut başkan Ali Koç’a kaybeden Aziz Yıldırım görevini bırakmıştı.
Mevcut başkan Ali Koç 2018 yılından itibaren yaklaşık 6 yıldır Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlık görevini yürütüyor.
AZİZ YILDIRIM YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.