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HaberlerBasketbolSON DAKİKA! Fenerbahçe basketbol takımında koronavirüs şüphesi - HABERLER
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SON DAKİKA! Fenerbahçe basketbol takımında korona şüphesi

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, "Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır" açıklamasını yaptı

Fenerbahçe

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır.

Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir.

Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır."

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