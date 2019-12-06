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HaberlerBasketbol

Fenerbahçe Beko: 107 - ALBA Berlin: 102 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında normal süresi 88-88 eşitlikle biten maçta Almanya'nın ALBA Berlin ekibini uzatma sonunda 107-102 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler 5. galibiyetini elde ederken, konuk ekip 8. kez yenildi

Fenerbahçe Beko

 

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Melih Mahmutoğlu ve Datome ile üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 4. dakikada 10-4 üstünlük yakaladı. Williams'ın 5. dakikada üst üste bulduğu iki üç sayılık basketle farkı çift hanelere (18-6) taşıyan sarı-lacivertliler, çeyreği 30-16 önde kapattı.

Müsabakanın ikinci periyoduna iyi başlayan konuk ekip oldu. Siva ve Eriksson ile sayılar bulan misafir takım, 15. dakikada Giffey'in üç sayılık isabetiyle farkı 5 sayıya düşürdü: 32-27. Üstün oyununu sürdüren ALBA Berlin, 18. dakikada Eriksson'un dış atışıyla öne geçti: 34-35. Kalan bölümde üstünlüğü yeniden ele alan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 41-40 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına özellikle pota altında etkili başlayan ALBA Berlin, Siva, Sikma ve Giedraitis'in sayılarıyla 23. dakikada 6 sayı farkla (43-49) öne geçti. Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle toparlanan ve seyircisini arkasına alan Fenerbahçe Beko, Sloukas ve Datome'nin sayılarıyla 7-0'lık seri yakalayarak öne geçti: 55-54. Fenerbahçe Beko, son çeyreğe de 65-62 önde girdi.

Karşılaşmanın son periyoduna Fenerbahçe Beko 4 kısayla başladı. Hermannsson önderliğinde üst üste basketler bulan ALBA Berlin, 34. dakikada 4 sayı farkla öne geçti: 71-75. Boyalı alanda Lauvergne'i iyi kullanan sarı-lacivertliler, bitime 2 dakika kala farkı 1 sayıya indirdi: 80-81. Sarı-lacivertliler, Sloukas'ın bitime 54 saniye kala attığı turnikeyle 84-83 öne geçti. Bitime 5 saniye kala Fenerbahçe Beko 3 sayı öndeyken, konuk ekip beraberliği yakaladı. Serbest atış çizgisine gelen Giffey, ilk atışı sayıya çevirirken ikinci atışı kaçırdı. Ribaundu alan Sikma'ın basketiyle bitime 4 saniye kala ALBA Berlin, eşitliği yakaladı: 88-88. Fenerbahçe Beko, son hücumdan Williams ile yararlamadı ve maç uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünde De Colo önderliğinde sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 44. dakikada Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketiyle 99-96 öne geçti. Kalan bölümde pota altında Ahmet Düverioğlu ile üst üste sayılar üreten sarı-lacivertliler, parkeden 107-102 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Beko formasıyla 23 sayı bulan Sloukas olurken, De Colo 18, Melih Mahmutoğlu 17, Lauvergne 15 ve Williams 14 sayıyla çift hanelere çıktı. Konuk takımda ise Giedraitis 19 sayıyla oynadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan),Saso Petek (Slovenya),Amit Balak (İsrail)

Fenerbahçe Beko: Sloukas 23, Melih Mahmutoğlu 17, Datome 8, Williams 14, Lauvergne 15, Ahmet Düverioğlu 9, De Colo 18, Kalinic, Westermann, Stimac 3, Ali Muhammed

ALBA Berlin: Hermannsson 12, Giedraitis 19, Eriksson 10, Sikma 18, Nnoko 7, Siva 10, Nikic 2, Ogbe, Giffey 12, Mattisseck 8, Mason 4

1. Periyot: 30-16

Devre: 41-40

3. Periyot: 65-62

Normal süre: 88-88

Beş faulle çıkan: 38.24 Siva, 40.35 Hermannsson (ALBA Berlin),40.15 Datome (Fenerbahçe Beko)

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