Fenerbahçe Beko: 78 - Bahçeşehir Koleji: 70
Salon: Ankara
Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin
Fenerbahçe Beko: Green 4, Melli 20, Sloukas 4, Ahmet Düverioğlu 7, Datome 15, Lauvergne 11, Ali Muhammed 10, Melih Mahmutoğlu 2, Sinan Güler, Barış Hersek 2, Egehan Arna 3
Bahçeşehir Koleji: Rautins 20, White 13, Colom 5, Harris 6, Slaughter 7, Emir Preldzic, Hakan Yapar 7, Can Altıntığ 11, Alper Özcan, Yiğitcan Turna 1
1. periyot: 25-12
Devre: 48-33
3. periyot: 66-41
Karşılaşmaya Bahçeşehir Koleji, White, Fenerbahçe Beko ise Green'in basketleriyle başladı. Özellikle Melli'nin etkili oyunuyla rakibine üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, 4. dakikaya 12-7 önde girdi. Art arda hücumlardan boş dönen rakibi karşısında Ahmet Düverioğlu ile skor bulan Fenerbahçe Beko, 7. dakikayı 16-9 üstün geçti. Sarı-lacivertliler Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla ilk çeyreği 25-12 önde bitirdi.
Fenerbahçe Beko, 2. periyoda da etkili başladı. Yaptığı sert savunmayla rakibini hataya zorlayan sarı-lacivertliler, Lauvergne'nin de skora katkısıyla 12. dakikada farkı 17 sayıya (31-14) çıkardı. Rautins, Harris ve Colom ile rakip savunmayı aşan Bahçeşehir Koleji, 15. dakikada skoru 37-24'e getirdi. Rautins-White ikilisiyle sayılar bulan rakibine Melli ile karşılık veren Fenerbahçe Beko, farkın kapanmasına izin vermedi ve soyunma odasına 48-33 önde gitti.
Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde Bahçeşehir Koleji, hücum organizasyonlarında zorlanırken, Fenerbahçe Beko, özellikle Datome ile sonuca gitti ve 23. dakikada farkı 20 sayıya kadar çıkardı: 55-35. Her iki takımın da top kayıpları yaptığı ve skor bulmakta zorlandığı bu bölümde Ali Muhammed ile sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 28. dakikaya 64-38 önde girdi. Periyot, 66-41 Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle sonuçlandı.
Final periyodunun ilk dakikalarında etkili bir oyun sergileyen Bahçeşehir Koleji, Rautins, Can Altıntığ ve Slaughter'in basketleriyle 17-5'lik seri bularak farkı 13 sayıya (71-58) indirdi. Melih Mahmutoğlu-Ali Muhammed ikilisinin sayılarıyla kontrolü yeniden eline geçiren sarı-lacivertliler, son 3 dakikaya 78-61 önde girdi. Bahçeşehir Koleji, kalan bölümde özellikle Can Altıntığ'ın basketleriyle 9-0'lık seri bulsa da Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 78-70 galip ayrıldı.
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