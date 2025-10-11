Fenerbahçe Beko: 81 - Kızılyıldız: 86 | MAÇ SONUCU

EuroLeague'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Kızılyıldız'a 86-81 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ikinci mağlubiyetini alırken Kızılyıldız ise ilk galibiyetini aldı. Maçın en skorer ismi Kızılyıldız'da 20 sayı kaydeden Chima Moneke oldu.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 3'üncü hafta maçında sahasında Kızılyıldız ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler bu mücadeleye "Talen Horton Tucker, Devon Hall, Bonzie Colson, Mikael Jantunen, Khem Birch" ilk 5'iyle başladı. Konuk Kızılyıldız ise "Miller-Mcintyre, Tyson Carter, Nikola Kalinic, Donatas Motiejunas, Chima Moneke" ilk 5'iyle sahada yer aldı. Maça etkili başlayan Kızılyıldız oldu ve ilk 2 dakika 15 saniyeyi 10-2 önde geçti. Kızılyıldız, çeyreğin bitimine 4 dakika kala Izundu'nun serbest atışlarıyla farkı 9'a çıkardı: 10-19. İlk periyot Kızılyıldız'ın 25-17 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyodun ilk 5 dakikası 10 sayılık farkla geçildi: 21-31. Devreye 3.26 kala Moneke'nin basketiyle fark 12'ye çıkınca Sarunas Jasikevicius mola aldı: 23-35. Soyunma odasına Kızılyıldız'ın 43-30 üstünlüğüyle gidildi.