        Fenerbahçe Beko: 81 - Kızılyıldız: 86 | MAÇ SONUCU

        EuroLeague 2025-26 sezonu üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a 86-81 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2025 - 00:35 Güncelleme: 11.10.2025 - 00:36
        Fenerbahçe Beko sahasında Kızılyıldız'a mağlup!
        EuroLeague'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Kızılyıldız'a 86-81 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ikinci mağlubiyetini alırken Kızılyıldız ise ilk galibiyetini aldı. Maçın en skorer ismi Kızılyıldız'da 20 sayı kaydeden Chima Moneke oldu.

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 3'üncü hafta maçında sahasında Kızılyıldız ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler bu mücadeleye "Talen Horton Tucker, Devon Hall, Bonzie Colson, Mikael Jantunen, Khem Birch" ilk 5'iyle başladı. Konuk Kızılyıldız ise "Miller-Mcintyre, Tyson Carter, Nikola Kalinic, Donatas Motiejunas, Chima Moneke" ilk 5'iyle sahada yer aldı.

        Maça etkili başlayan Kızılyıldız oldu ve ilk 2 dakika 15 saniyeyi 10-2 önde geçti. Kızılyıldız, çeyreğin bitimine 4 dakika kala Izundu'nun serbest atışlarıyla farkı 9'a çıkardı: 10-19. İlk periyot Kızılyıldız'ın 25-17 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyodun ilk 5 dakikası 10 sayılık farkla geçildi: 21-31. Devreye 3.26 kala Moneke'nin basketiyle fark 12'ye çıkınca Sarunas Jasikevicius mola aldı: 23-35. Soyunma odasına Kızılyıldız'ın 43-30 üstünlüğüyle gidildi.

        Üçüncü periyoda Jantunen ve Tucker'ın sayılarıyla başlayan Fenerbahçe, 8.40 kala farkı 8'e indirdi: 37-45. Kızılyıldız, 4.13 varken Yago'nun 3 sayılık isabetiyle farkı 13'e yükseltti: 40-53. Hücumda etkinliğini artıran Fenerbahçe, farkı bir kez daha 8'e indirdi ve son çeyreğe 48-56'lık skorla geçildi.

        Son periyoda savunmada ve hücumda etkili başlayan Fenerbahçe, Colson'ın 3 sayılık isabetiyle bitime 6.30 kala farkı 7 sayıya düşürdü: 57-64. Baskıyı sürdüren sarı-lacivertliler, 5.20 kala farkı 4'e kadar indirdi: 61-65. Maçın son 44 saniyesine Kızılyıldız'ın 78-75 üstünlüğüyle girildi. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Kızılyıldız, parkeden 86-81 galip ayrıldı.

