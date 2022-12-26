Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'i karşı karşıya getiren dev maçta kazanan sarı-lacivertliler oldu.

İkinci periyot başlangıcında Anadolu Efes, rakibini yakalayarak ilk kez öne geçti: 24-25. Guduric, Biberovic ve Metecan Birsen'in bulduğu sayılarla rakibine cevap veren sarı-lacivertliler, ilk 5 dakikalık bölümü 39-34 üstün bitirdi. Biberovic ve Pierre'nin etkili oyunuyla çeyrek sonuna kadar üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, yeniden çift haneli fark yakalayabildiği maçta devreye 50-40 üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın ilk periyoduna iyi başlayan ev sahibi ekip, Anadolu Efes'in top kayıplarından yararlandığı ve Pierre'nin 7 sayı bulduğu ilk 4 dakikalık bölümde 11-4 üstünlük yakaladı. Sonraki bölümde farkı 11 sayıya çıkaran (15-4) sarı-lacivertlilere cevap veren Anadolu Efes, Dunston ile Larkin'in etkili oyunuyla farkı bir sayıyla kadar düşürdü ve ilk çeyrek Fenerbahçe Beko'nun 24-23 üstünlüğüyle bitti.

Maçın üçüncü periyodunun ilk 5 dakikasında Fenerbahçe Beko, farklı oyunculardan gelen sayılarla iyi bir oyun sergiledi ve bitime 6 dakika 47 saniye kala 59-44 üstünlük yakaladı. Pota altı sayılar bulan Motley ve üçlük atışlar yapan Calathes'ten gelen sayılarla bitime 45 saniye kala 22 sayıyla maçtaki en yüksek farkı bulan (71-49) ev sahibi ekip, üçüncü çeyrekte 71-54'lük skor yakaladı.

Anadolu Efes, son periyotta hücumda ve savunmada etkili bir oyun sergiledi. Clyburn ile Beaubois'nın üçlükleriyle 13-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, çeyreğin ilk iki dakikalık bölümünde farkı 9 sayıya (71-62) indirdi. Molaya giden sarı-lacivertlilerde Motley, mola dönüşü bulduğu 4 sayıyla rakip takım serisine son verse de, lacivert-beyazlıların direnci ilk 5 dakikalık bölümde devam etti. Son bölümü çekişmeye sahne olan maçta oyun üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, fark 3'e kadar indirirken, son saniyede Clyburn'dan bulduğu üç sayıyla maçı uzatmaya götürdü: 79-79.

Uzatma periyodunda Fenerbahçe Beko, Pierre ve Guduric'ten bulduğu üç sayılarla bitime 2 dakika kala, 5 sayılık üstünlük (88-83) yakaladı. Sarı-lacivertliler son 10 saniyede farkı bir sayıya düşürmeyi başaran Anadolu Efes'e geçit vermedi ve maçı 93-90'lık sonuçla kazandı.