Fenerbahçe, potada da bombaları arka arkaya patlatıyor. Sarı-lacivertliler CSKA'nın Fransız yıldızı Nando de Colo'dan sonra başarılı ismin milli takımdan arkadaşı oyun kurucu Leo Westermann'ı da renklerine bağlıyor. Litvanya basını sarı-lacivertlilerin Zalgiris'in tecrübeli oyuncusunun Fenerbahçe ile anlaştığını yazdı. Westermann ile de Colo Fransa'yı sırtlayan iki yıldız olarak gösteriliyor.

LEO WESTERMANN KİDMİR?

Profesyonel kariyerine ASVEL'de başlayan 26 yaşındaki oyun kurucu, devamında Partizan, CSP Limoges, Zalgiris ve CSKA Moscow formaları giydi. Geride bıraktığımız sezonu Zalgiris'te geçiren deneyimli isim, EuroLeague Playoffları'nda Fenerbahçe Beko karşısındaydı.

Geçtiğimiz sezon Litvanya deviyle toplamda 64 maça çıkan Westermann, ortalama 17.1 dakika parkede kalarak 6.8 sayı, 2.1 ribaund, 3.1 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.