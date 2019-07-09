Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBasketbol

Fenerbahçe Beko'dan Leo Westermann bombası!

Fenerbahçe, potada da bombaları arka arkaya patlatıyor. Fenerbahçe Beko, ünlü yıldız Nando De Colo'nun ardından Fransız oyun kurucu Leo Westermann'ı da kadrosuna katıyor...

Leo Westermann

Fenerbahçe, potada da bombaları arka arkaya patlatıyor. Sarı-lacivertliler CSKA'nın Fransız yıldızı Nando de Colo'dan sonra başarılı ismin milli takımdan arkadaşı oyun kurucu Leo Westermann'ı da renklerine bağlıyor. Litvanya basını sarı-lacivertlilerin Zalgiris'in tecrübeli oyuncusunun Fenerbahçe ile anlaştığını yazdı. Westermann ile de Colo Fransa'yı sırtlayan iki yıldız olarak gösteriliyor.

LEO WESTERMANN KİDMİR?

Profesyonel kariyerine ASVEL'de başlayan 26 yaşındaki oyun kurucu, devamında Partizan, CSP Limoges, Zalgiris ve CSKA Moscow formaları giydi. Geride bıraktığımız sezonu Zalgiris'te geçiren deneyimli isim, EuroLeague Playoffları'nda Fenerbahçe Beko karşısındaydı.

Geçtiğimiz sezon Litvanya deviyle toplamda 64 maça çıkan Westermann, ortalama 17.1 dakika parkede kalarak 6.8 sayı, 2.1 ribaund, 3.1 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pınar Karşıyaka'da transfer harekatı sürüyor
BASKETBOLKarşıyaka'da transfer hareketliliği
Pınar Karşıyaka Jordan Morgan'ı açıkladı
BASKETBOLPınar Karşıyaka Morgan'ı açıkladı
Beşiktaş Sompo Japan'da iç transfer
BASKETBOLBurak Can Yıldız nikah tazeledi
Anadolu Efes, Alec Peters'i kadrosuna kattı
BASKETBOLAnadolu Efes, Alec Peters'i aldı
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li skorer
BASKETBOLDarüşşafaka Tekfen'e ABD'li skorer
NBA Draftı'nın 1 numarası Zion Williamson sakatlandı
BASKETBOLNBA Draftı'nın 1 numarası sakatlandı
Fenerbahçe Beko, Tyler Ennis'le yollarını ayırdı
BASKETBOLFenerbahçe Beko'da ayrılık
SON DAKİKA! Nando De Colo resmen Fenerbahçe'de - Nando De Colo kimdir?
BASKETBOLFenerbahçe dev transferi açıkladı!
Gaziantep Basketbol'a ABD'li pivot
BASKETBOLGaziantep Basketbol'a ABD'li pivot
Nando De Colo: Çok mutluyum
BASKETBOLNando De Colo: Çok mutluyum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X