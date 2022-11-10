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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe Beko Kızılyıldız basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY EuroLeague'in 7. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Kızılyıldız'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Lige çok iyi bir başlangıç yapan ve sahasında oynadığı tüm maçları kazanan sarı lacivertliler, Kızılyıldız karşısında da istikrarını sürdürmek istiyor. İşte, Fenerbahçe Beko Kızılyıldız basketbol maçı ile ilgili bilgiler...

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  • Fenerbahçe Beko Kızılyıldız basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı hangi kanalda?

    Kızılyıldız Fenerbahçe Beko basketbol maçı için nefesler tutuldu. THY Euroleague'de 5 galibiyet ve 1 yenilgi ile liderliğini sürdüren temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bu akşam Kızılyıldız karşısında iyi gidişatını sürdürmek istiyor. İşte, günün en dikkat çeken mücadelesi olan Fenerbahçe Beko Kızılyıldız basketbol maçına dair ayrıntılar...
  • Fenerbahçe Beko Kızılyıldız basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı hangi kanalda?

    FENERBAHÇE BEKO KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN?

    Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı bu akşam saat 22:30'da oynanacak.
  • Fenerbahçe Beko Kızılyıldız basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı hangi kanalda?

    FENERBAHÇE BEKO KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
  • Fenerbahçe Beko Kızılyıldız basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı hangi kanalda?

    FENERBAHÇE BEKO 2022-2023 SEZONU KADROSU

    0 – Johnathan Motley

    1 – Metecan Birsen

    2 – Şehmus Hazer

    3 – Scottie Wilbekin

    4 – Carsen Edwards

    5 – İsmet Akpınar

    8 – Nemanja Bjelica

    9 – Samet Geyik
  • Fenerbahçe Beko Kızılyıldız basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı hangi kanalda?

    10 – Melih Mahmutoğlu

    11 – Nigel Hayes-Davis

    13 – Tarık Biberovic

    21 – Dyshawn Pierre

    22 – Tonye Jekiri

    23 – Marko Guduric

    31 – Devin Booker

    33 – Nick Calathes

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